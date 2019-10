Articol publicat in: Sport

Cel mai tare gol cu capul văzut în ultimii ani. Un fotbalist a înscris din propria jumătate de teren VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Gol senzaţional marcat în ligile inferioare din Anglia. Un fotbalist a marcat cu capul, din propria jumătate de teren. Gruparea Basford United a reuşit să marcheze prin Stef Galinski, un gol cu capul, din propria jumătate de teren, în meciul jucat în deplasare, contra celor de la FC United of Manchester. Reuşita a fost una decisivă, cei de la Basford desprinzându-se pe tabelă la 2-1. Evident, neobişnuita reuşită a avut şi largul concurs al portarului advers, dar clipul a devenit rapid viral şi a stârnit diverse reacţii. ¿Vieron alguna vez un gol de cabeza desde atrás de la mitad de la cancha? Stefan Galinski, defensor del Basford, se lo va a agradecer por siempre al arquero del FC United… ¡encima ganaron 3-1! pic.twitter.com/GH11UofCqr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2019 loading...

