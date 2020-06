Cel puţin 10 maşini implicate în accidente în Bucureşti după dezinfectarea străzilor

"Am vrut să iau curba aici si am intrat direct in bordura. Ca la patinoar s-a dus si n-am mai putut sa iau nici stanga, nici dreapta si am intrat in bordura. Au derapat multe, au fost şi şapte maşini aici", povesteşte un şofer.

Accidentele au avut loc în sectorul 2 al Capitalei. Acolo unde strazile au fost dezinfectate cu o soluție alunecoasă.

Primăria din Sectorul 2 susţine că soferul unei cisterne ar fi trebuit să spele străzile cu apă. Numai că în cisternă a rămas de seara trecută o altă solutie care în combinatie cu apa a transformat străzile în patinoar.