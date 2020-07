Cel puţin 21 de liceeni după ce un autobuz a plonjat într-un lac din China VIDEO

Cel puţin 21 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite marţi în sud-vestul Chinei după ce un autobuz a plonjat într-un lac artificial în provincia Guizhou, au anunţat autorităţile, transmit AFP, dpa şi Xinhua.

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 12.00 (04.00 GMT), în oraşul Anshun, a comunicat Biroul pentru situaţii de urgenţă din Guizhou, o provincie săracă din sud-vestul Chinei.

În autobuz se aflau elevi de liceu care dădeau bacalaureatul, ale cărui probe au început marţi dimineaţă, a transmis televiziunea publică CCTV, citând martori oculari.

Postul TV a postat pe site-ul său imagini surprinse de camere de supraveghere care arată cum vehiculul deviază de la traseu, loveşte o barieră de securitate de pe marginea şoselei şi plonjează în lac.

'Potrivit celui mai recent bilanţ stabilit la ora 17.30, 36 de persoane au fost scoase din apă. Printre ele se află 21 de morţi şi 15 răniţi. Răniţii au fost transportaţi la spital pentru a primi îngrijiri', au informat autorităţile locale.

La locul accidentului au fost mobilizate 19 camioane de pompieri, 21 de bărci pneumatice şi 97 de salvatori, conform Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă.

Autorităţile nu au confirmat dacă la bord se aflau liceeni.

Nu se ştie deocamdată dacă accidentul a fost provocat de condiţiile meteo.

Guizhou este una din provinciile care au fost lovite de ploi torenţiale în ultimele săptămâni, mii de oameni fiind evacuaţi din cauza inundaţiilor.

#UPDATE The moment before a bus crashed into a reservoir in Anshun, China's Guizhou: video shows the bus suddenly rushed to the opposite lane, hit a guardrail & crashed into the reservoir on Tue. As of now, 36 people have been rescued, 21 of whom have died https://t.co/8Eucf5eTYT pic.twitter.com/uD8MAgsrJe