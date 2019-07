Cele patru zodii care vor avea un Mercur Retrograd de coşmar. Totul le merge extrem de rău

GEMENI - Incearca sa nu arunci cu banii in stanga si in dreapta. Incearca sa comunici responsabil. Mercur Retrograd te afecteaza mai mult decat iti dai seama si mult mai profund. Vei fi mai dezorganizata si mai impulsiva ca niciodata.

RAC - Mercur Retrograd va aduce la suprafata secrete pe care le uitasei de mult timp si care te vor dezechilibra. Incearca sa ramai ancorata in realitate. Urmeaza o perioada dificila, in care vei avea probleme in a te exprima cu adevarat.

LEU - Renunta la ego in loc sa-l lasi sa te controleze. Nu reusesti sa ai o imagine clara de ansamblu asupra realitatii, iar acest lucru te streseaza. Crezi ca ai de demonstra ceva si accelerezi mai mult ritmul de lucru.

SCORPION Ne pare rău, dar Marte, a doua planetă care te guvernează, va face ravagii în viața ta profesională. Ești plină de tensiune, te cerți cu colegii, îl ironizezi pe șef și ești convinsă 100% că nimeni nu știe să îți aprecieze meritele. Te simți neînțeleasă și subapreciată, iar când, la finalul lunii, intervin și câteva probleme de sănătate, deja nu mai reziști.