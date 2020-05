Celebrul meteorolog Romica Jurca, mărturii din izolare. Nu-şi poate vedea nepoţeii gemeni

Romica Jurca are doi nepoţei gemeni de doar două luni. Celebrului meteorolog îi este foarte dor de cei doi micuţi şi abia aşteaptă să-i vadă.

"Sunt băiat şi fetiţă, au două luni, sunt foarte frumoşi. Nu am prea putut să plec să am grijă de ei. De acum încolo poate o să mă duc după ora 19, să dorm şi acolo, să îi ajut. Am tocit ecranul telefonulului, îmi trimit poze şi filmulete cu ei.

Aş fi vrut să mă duc la ţară, să stăm afară la aer", a spus Romica Jurca la România TV.

