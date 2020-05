Celebrul Spartacus din Rahova rămâne în arest

Pe numele sau Vasile Badea, cel autointitulat Spartacus Idolu Fetelor, este inculpat in dosarul scandalului din din prima zi de Pasti din cartierul Rahova. Totul a inceput de la un chef care avea loc in curtea lui Spartacus. Barbatul nu a respectat restrictiile prevazute in ordonantele militare si a transformat petrecerea intr-un scandal in strada cu fortele de ordine. Spartacus a postat pe reteaua sa de socializare imagini prin care chema politia si armata.

Potrivit procurorilor, Spartacus şi alţi agresori au întâmpinat poliţiştii veniţi să aplaneze conflictul din Rahova cu scaune, o coasă şi cozi de lopată.

Atunci când poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, au găsit un grup de persoane „agitate, proferând injurii şi ameninţări cu acte de violenţă/moartea la adresa poliţiei".

După ce agenţii s-au dat jos din maşină, scandalagii au devenit şi mai agresivi.

„După care s-au înarmat cu mai multe obiecte contondente (cozi de lopată, topoare, o coasă, scaune, o coasă) şi s-au îndreptat ameninţător spre poliţiştii ajunşi la faţa locului. În aceste împrejurări, organele de poliţie au fost nevoite să tragă mai multe focuri cu arma în plan vertical, fapt ce i-a determinat pe suspecţi să se retragă în curtea suspenctului C.G de unde au început să arunce cu diverse obiecte (pietre, farfurii, bucăţi de BCA)", spun procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 în referat, potrivit Mediafax.

Deşi în mod normal, atunci când poliţia foloseşte arma şi trage în plan vertical conflictele sunt aplanate, în episodul de la Rahova bătăuşii au fost şi mai ostili.



Citeşte şi: Răzbunare pentru SPARTACUS. Poliţiştii, ameninţaţi de un INTERLOP: "Dacă vă prind civili pe stradă, sparg ficaţii în voi!"



Acum, el este arestat preventiv alaturi de alti patru barbati. Totodată, doua femei, printre care si sotia sa, sunt puse sub control judiciar pentru 60 de zile.