Cercetători din Hong Kong avertizează: Guvernele ar trebui să impună măsuri draconice pentru a limita propagarea coronavirusului

Un grup de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Hong Kong (HKU) au lansat un avertisment în ceea ce priveşte o accelerare a propagării coronavirusului, care a provocat 80 de decese în China, potrivit autorităţilor.



În total, 2.744 de cazuri au fost confirmate oficial în această ţară, printre care şi cel al unui bebeluş de nouă luni, iar suspiciunile de îmbolnăviri s-au dublat într-un interval de 24 de ore, ajungând la aproape 6.000.



"Trebuie să ne pregătim pentru situaţia în care această epidemie specifică va deveni o epidemie mondială", a declarat Gabriel Leung, conducătorul unei echipe de cercetători de la HKU. "Măsuri importante şi draconice pentru limitarea deplasărilor populaţiei ar trebui impuse cât mai curând posibil".



Ma Xiaowei, directorul Comisiei Naţionale pentru Sănătate (CNS), care are rang de ministru în China, a precizat duminică că noul virus are o perioadă de incubaţie de până la două săptămâni, iar transmiterea este posibilă şi în perioada de incubaţie, altfel spus chiar înainte de apariţia simptomelor.



Pe baza unor modele matematice ale propagării virusului, echipa condusă de Leung a estimat că numărul real de infectări este cu mult superior bilanţului comunicat de autorităţi, care nu iau în calcul decât cazurile depistate în mod formal.



"Numărul cazurilor confirmate care prezintă simptome ar trebui să fie de ordinul 25.000-26.000 în ziua Noului An Chinezesc", care a fost sâmbătă, a estimat luni Leung cu prilejul unei conferinţe de presă la Hong Kong, demonstrând cu ajutorul unor reprezentări grafice.



Incluzând şi persoanele în cazul cărora virsul se află în perioada de incubaţie şi care nu prezintă încă simptome, ''cifrele se apropie de 44.000'' pentru ziua de sâmbătă, a estimat acesta.



Cercetătorul a adăugat că numărul infectărilor s-ar putea dubla la fiecare şase zile urmând să atingă un maxim în aprilie şi mai în regiunile care se confruntă deja cu o epidemie, recunoscând că măsuri eficiente din domeniul sănătăţii publice ar putea diminua ritmul transmiterii virusului.



Epicentrul epidemiei este considerat oraşul Wuhan şi provincia Hubei. Au fost identificate cazuri şi în alte mari oraşe din ţară precum Beijing, Shanghai, Shenzhen sau Canton.

"Ne aşteptăm ca în aceste metropole să existe focare de epidemie stabile", a menţionat omul de ştiinţă.



Toate aceste oraşe sunt noduri regionale şi internaţionale de transport şi este ''foarte probabil'' ca virusul să se propage mai departe plecând de la aceste noi focare, a spus cercetătorul.



Virusul a fost deja depistat în peste zece ţări, din America de Nord până în Europa, purtat de persoanele care au călătorit în Wuhan. În scopul ţinerii epidemiei sub control, guvernul chinez a lărgit sâmbătă cordonul sanitar din jurul Wuhan, care include în prezent aproape 20 de oraşe, izolând un număr de 56 de milioane de persoane.



Potrivit lui Leung, această izolare a fost ''absolut corectă'', cercetătorul menţionând că aceste măsuri ''ar putea fi suficiente pentru modificarea cursului epidemiei în alte metropole''. Echipa de la facultatea de medicină din cadrul HKU aparţine unuia dintre centrele care colaborează cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru controlul bolilor infecţioase.