CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 13 iulie 2020. Ardelenii aleargă după olteni în Liga 1

CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 13 iulie 2020. Clujenii au pierdut poziția de lideri după egalul din etapa trecută cu Astra, iar acum trebuie să țină pasul cu noul lider, Universitatea Craiova, care a învins-o pe FCSB și s-a distanțat la patru puncte de ardeleni.

CFR Cluj este, astfel, obligată să câștige disputa cu Gaz Metan, ultima echipă din play-off, fără victorie în cele șase meciuri jucate până acum. Oricum, trupa lui Dan Petrescu își poate pune speranțele în ultimul meci din acest play-off, care se va juca, foarte probabil, cu trofeul pe masă la Craiova.

Dacă va pierde meciul din Gruia, Gazul va avea șanse mici la un loc de Europa League.

Echipele de start:

CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Boli, Camora - Itu, Bordeianu, Djokovic - Deac, Rondon, A. Joca

Rezerve: Hindrich, Cestor, Susic, Hoban, Chipciu, A. Păun, Petrila, Costache, Omrani

Absenţi: Golofca (accidentat)

Antrenor: Dan Petrescu

Gaz Metan Mediaş: Pleşca - Drăghici, Larie, Nielsen, Velisar - Droppa, Şt. Popa - Moura, N. Chamed, Trif - N. Cardoso

Rezerve: A. Popa, Ciocan, Avram, Dogaru, Nicula

Absenţi: Batista, Pleaşcă, Fofana, N. Roşu, Costea, Ely, Hora (contracte reziliate), M. Constantin, S. Buş (suspendaţi), Diakota (accidentat)

Antrenor: Dusan Uhrin

Fără ”starurile” Buş şi Marius Constantin şi cu numeroase probleme în interiorul clubului, Gaz Metan Mediaş pare condamnată în faţa campioanei CFR Cluj, echipă obligată să câştige partida de luni.

CFR este mare favorită la câştigarea acestui meci, iar casele de pariuri par de acord cu acest lucru. Clujenii au o cotă de 1.16 / 1.18 la victorie, semn că o remiză sau un succes al echipei medieşene ar fi un adevărat miracol.

Într-un meci amical disputat înainte de startul sezonului după pandemie, CFR Cluj a distrus-o pe Gaz Metan, scor 6-1. Dacă la Mediaş lucrurile au fost dificile pentru campioni (două remize la zero în februarie şi martie), pe teren propriu, în septembrie, CFR a trecut uşor de Gaz Metan, scor 3-0.

Ultima victorie a medieşenilor în Gruia s-a petrecut acum 9 ani, când Gaz câştiga cu scorul de 2-0, prin golurile lui Ciprian Petre şi Zoran Markovic.

”Va fi un meci foarte greu, la fel ca toate din play-off, mai ales că în ultimele două meciuri nu am reuşit să câştigăm. Sperăm să spargem gheaţa acum şi să avem prima victorie după două meciuri. Au jucat foarte bine (n.r. - cu U Craiova). Şi cu FCSB au făcut 2-2 în deplasare. Şi cu Craiova eu zic că meritau victoria. Mai ales pe final, în zece jucători, au avut două ocazii mari. E clar că nu trebuia să piardă. Şi îmi dau seama că şi la meciul cu noi vor da tot ce au mai bun pentru că sunt jucători care poate nu au jucat prea mult şi vor să demonstreze. Sigur vor avea un spirit extraordinar şi ei n-au ce să piardă la meciul ăsta. Sunt multe motive din cauza cărora noi suntem acum pe locul doi. E clar că această pandemie nu ne-a priit în opinia mea. Chiar dacă am muncit foarte mult, noi nu suntem la maximum, cum am fost înainte de pandemie şi acest lucru s-a văzut şi la meciuri. Cu toate astea eu cred că meritam mai mult în ultimele două meciuri” a mărturisit Dan Petrescu înainte de acest meci.