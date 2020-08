CFR Cluj începe aventura în Champions League. FCSB, Craiova şi Botoşani, adversari puternici în Europa League

CFR Cluj își va afla prima adversară, urmând ca luni să știe și pe cine va putea înfrunta în runda următoare. Traseul se complică pe măsură ce campioana va avansa, fiind cap de serie doar în primul tur. Anul trecut, CFR Cluj a ajuns până în play-off, după ce a trecut de Astana, Maccabi Tel-Aviv și Celtic, fiind eliminată de Slavia Praga.

CFR Cluj va continua în Europa League, dacă va fi învinsă în Champions League, indiferent de tur. Clujenii vor intra pe ruta campioanelor, urmând să întâlnească alte echipe eliminate din preliminariile UCL.

Lista completă a posibilelor adversare din turul I:

Fola Esch (Luxemburg);

Djugardens (Suedia);

Buducnost (Muntenegru);

Flora Tallinn (Estonia);

Dinamo Brest (Belarus);

Riga FC (Letonia);

Connah's Quay (Țara Galilor);

Klaksvik (Feroe);

Europa FC (Gibraltar);

Celje (Slovenia);

Ararat-Armenia (Armenia);

KuPS (Finlanda);

Knattspyrnufelag (Islanda);

KF Tirana (Albania);

Sileks Kratovo (Macedonia de Nord);

Floriana (Malta);

Linfield (Irlanda de Nord) sau Drita (Kosovo).

Pentru Ezuropa League, tragerea la sorți pentru primul tur preliminar va avea loc luni, iar FCSB, Craiova și FC Botoșani își așteaptă adversarele. Primele două au prins statutul de cap de serie și ar putea avea parte de adversare accesibile. Dar lista conține câteva nume care cu siguranță ar putea pune probleme.

FCSB și U Craiova ar putea întâlni una dintre următoarele echipe:

Sumgayit FK Azebaijan

Lokomotiv Plovdiv Bulgaria

Slavia Sofia Bulgaria

Piast Gliwice Polonia

Cracovia Kraków Polonia

Levadia Tallinn Estonia

Hibernians FC Malta

DAC Dunajska Streda Slovacia

MFK Ruzomberok Slovacia

MSK Zilina Slovacia

La Fiorita San Marino

Zeljeznicar Sarajevo Bosnia

KF Laçi Albania

Mura Murska Sobota Slovenia

Puskás Akadémia Ungaria

Tre Penne San Marino

NSI Runavik Insulele Feroe

Saburtalo Tbilisi Georgia

HB Torshavn Insulele Feroe

FK Shkupi Macedonia

Petrocub Hîncesti Moldova

UE Engordany Andorra

Differdange 03 Luxemburg

Union Titus Pétange Luxemburg

Kauno Zalgiris Lituania

RFS Riga Letonia

Shirak Gyumri Armenia

Valmieras FK Letonia

FC Noah Armenia

Teuta Durrës Albania

Renova Dzepciste Macedonia

FK Borac Banja Luka Bosnia

Sfântul Gheorghe Moldova

Dinamo-Auto Tiraspol Moldova

Derry City Irlanda

Bohemians Dublin Irlanda

Inter Turku Finlanda

Ilves Tampere Finlanda

Honka Espoo Finlanda

Breidablik Islanda

Bala Town Țara Galilor

Dinamo Batumi Georgia

Lokomotivi Tbilisi Georgia

Sirens FC Malta

Vikingur Reykjavik Islanda

Paide Linnameeskond Estonia

FC Botoșani nu a prins loc în lista capilor de serie și ar putea da peste nume tari. Iată lista completă:

APOEL Nicosia Cipru

Malmö FF Suedia

Partizan Belgrad Serbia

NK Maribor Slovenia

Hapoel Beer-Sheva Israel

Rosenborg BK Norvegia

Apollon Limassol Cipru

FC Fehérvár Ungaria

Shkendija Tetovo Macedonia

The New Saints Țara Galilor

Dinamo Minsk Belarus

Lech Poznan Polonia

Aberdeen Scoția

Zrinjski Mostar Bosnia

Alashkert FC Armenia

Kairat Almaty Kazahstan

Zalgiris Vilnius Lituania

AGF Aarhus Danemarca

Motherwell Scoția

FC Vaduz Liechtenstein

FK Kukësi Albania

Valletta FC Malta

FK Ventspils Letonia

Olimpija Ljubljana Slovenia

Lincoln Red Imps Gibraltar

Servette FC Genève Elveția

TSC Backa Topola Serbia

Kalju Nomme Estonia

Shakhtior Saligorsk Belarus

Hammarby IF Suedia

FC Santa Coloma Andorra

FH Hafnarfjardar Islanda

Bodø/Glimt Norvegia

Progrès Niederkorn Luxemburg

FK Riteriai Lituania

CSKA Sofia Bulgaria

Sutjeska Niksic Muntenegru

Honvéd Budapest Ungaria

Maccabi Haifa Israel

Beitar Jerusalem Israel

Ordabasy Shymkent Kazahstan

Neftchi Baku Azerbaijan

Shamrock Rovers Irlanda

B36 Torshavn Insulele Feroe

Kesla FK Azerbaijan