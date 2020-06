Cheesecake dietetic. Reţeta cunoscută a Gabrielei Cristea

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate mămici și gospodine din România, iar fanii ei sunt mereu încântați atunci când vedeta postează o nouă rețetă pe internet.

"Am gătit un pic mai multe dulciuri în perioada asta, ca să ne alintăm puțin pentru că nu am putut să ieșim din casă și atunci trebuia să ne refugiem cumva în ceva și uite că ne-am refugiat puțin în mâncare, cred că e cazul tuturor! Da, eu gătesc mult și am o pasiune, deja nici nu cred că pot să-l numesc hobby. Deja prietenii mei spun că aș putea să îmi deschid oricând o cofetărie sau un restaurant chiar!", a declarat Gabriela Cristea.

Cheesecake dietetic. Rețeta Gabrielei Cristea

Se iau 50 de grame de biscuiți integrali, se pisează și se așează într-o tavă de copt. Separat, se bat două ouă întregi cu mixerul, cu 10 linguri de îndulcitor stevia, cu puțină esență de vanilie și se adaugă aproximativ 250 de grame de cremă de brânză degresată. Se mixează bine toate ingredientele ca să nu existe cocoloașe, se toarnă peste biscuiții pe care i-am așezat în tavă. Se pune apă într-o tavă în cuptor, apoi se dă compoziția așezată frumos în formă, la cuptor, la aproximativ 150 de grade, pentru 40 de minute. Compoziția trebuie să fie moale când o scoți de acolo, să tremure puțin la mijloc, ca gelatina. După 40 de minute se oprește cuptorul și o lăsăm la răcit, așa, cu ușa întredeschisă a cuptorului. După ce se răcește complet, se bagă la frigider.

Un proiect mai vechi al Gabrielei Cristea prinde contur. Născut din pasiunea ei pentru gastronomie, vedeta tv își dorea de acum zece ani să prezinte un alt format de emisiune decât cele matrimoniale care au consacrat-o. Mare amatoare de gătit, bruneta a anunțat că va fi gazda unui show culinar care a început curând pe canalul ei de Intsgram, IGTV, și se transmite fix din bucătăria ei, unde operator imagine este chiar Tavi Clonda, soțul prezentatoarei tv.

"Suntem în mijlocul filmărilor. Vă aștept în curând în bucătăria mea byGabriela Cristea, pe pagina de Facebook, pe Instagram și pe canalul de Youtube, cu un proiect în care vă voi prezența rețete sănătoase, ce se prepară ușor și pot fi utile și celor care țin dietă", povestea Gabriela Cristea în timp ce își pregătea episoade noului ei proiect.

Ștevia, un îndulcitor natural

Extractul de Ştevia, un îndulcitor natural, este un produs foarte bun pentru cei care suferă de diabet, de glicemie şi nu numai pentru ei. Orice persoană care vrea să renunţe la consumul de zahăr rafinat sau la îndulcitorii sintetici poate să folosească extractul de Ştevia în locul acestora.

Îndulcitorul se obţine din frunzele plantei Stevie Rebaudiana Bertoni, care se cultivă în Paraguay, este de 300 de ori mai dulce decât zahărul şi are zero calorii. Mai mult, îndulcitorul Ştevia poate fi folosit la prepararea prăjiturilor, dulceţurilor şi a tuturor deserturilor de casă.