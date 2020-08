Cheltuielile cu after school-ul, fondul clasei şi contribuţia la paza şcolii, incluse în coşul minim de consum pentru un trai decent

Coșul minim de consum pentru un trai decent constituie elementul principal de fundamentare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a politicii salariale, potrivit acestui act normativ.

Acest coș minim de consum a fost aplicat în anul 2000 de Guvernul Isărescu și era calculat de către Institutul Național de Statistică. În 2004, pe 23 martie, Guvernul Năstase l-a pus în responsabilitatea Ministerului Muncii și practic acest coș a fost scos din toate deciziile privind politicile publice din acel moment.

Coșul minim de consum lunar a fost acum modificat substanțial și denumit "coș minim de consum pentru un trai decent".

Potrivit legii, cantitățile și valoarea aferente fiecărei componente a coșului sunt calculate pentru o familie alcătuită din doi adulți salariați, de 35-45 de ani, și doi copii în întreținere, de 12-14 ani și, respectiv, 8-10 ani, potrivit edupedu.ro.

Care sunt componentele pentru Educație și cultură luate în calcul în acest coș:

8.1 Rechizite (penar, caiete standard, stilou etc.)

8.2 Manuale școlare, culegeri și caiete speciale

8.3 Serbările/evenimentele de sfârșit de an. Pregătire școlară și extrașcolară, taxe

8.4 Fondul școlii și fondul clasei

8.5 Contribuție la paza unității de învățământ

8.6 Activitate extracurriculară (sport, arte etc.) pentru un copil

8.7 Program after school pentru un copil: Întreținere în creșe și grădinițe

8.8 Excursie de recreere 1 excursie pe an pentru fiecare copil

8.9 Teatru 4 bilete (2 adulți + 2 copii) 1 dată la 3 luni

8.10 Cinema 4 bilete (2 adulți + 2 copii) 1 dată la 3 luni

8.11 Muzeu 4 bilete (2 adulți +2 copii) 1 dată la 3 luni

8.12 Cărți și alte produse culturale și educative

Legea mai prevede că în cazul în care cercetări viitoare vor arăta modificări importante ale cheltuielilor legate de procesul de învățământ, valorile de bază ale itemilor 8.3-8.7 pot fi modificate în funcție de rezultatele cercetărilor respective.

În privința părții de alimentație, coșul minim este structurat astfel:

1.1 Făină 3,54 kg

1.2 Mălai 2,64 kg

1.3 Pâine kg 11,87

1.4 Cereale (fulgi) 1,05 kg

1.5 Griș 1,15 kg

1.6 Paste 3,25 kg

1.7 Orez 2,90 kg

1.8 Porumb 0,48 kg

1.9 Alte produse de panificație (covrigi, patiserie etc.) 2,40kg

1.1 Cartofi 9,16 kg

1.1 Roșii 10kg

1.1 Castraveți 4,49 kg

1.1 Ardei 5,37kg

1.1 Varză 4,28 kg

1.2 Morcovi 3,60 kg

1.2 Vinete 1,51 kg

1.2 Dovlecei 1,30 kg

1.2 Fasole 1,83 kg

1.2 Mazăre 1,80 kg

1.2 Verdețuri (pătrunjel, mărar, leuștean etc.) 0,45 kg

1.2 Rădăcinoase(păstârnac, țelină etc.) 1,18 kg

1.2 Ceapă 5,38 kg

1.2 Usturoi 1,04 kg

1.2 Ciuperci 0,42 kg

1.3 Murături 1,50 kg

1.3 Bulion de roșii 0,91 litri

1.3 Compot de fructe 2,09 litri

1.3 Gemuri și dulcețuri 0,61 litri

1.3 Suc de fructe 4,34 litri

1.3 Mere 6,72 kg

1.3 Pere 3,76 kg

1.3 Piersici 3,31 kg

1.3 Lămâi 1,27 kg

1.3 Portocale 2,99 kg

1.4 Banane5,82 kg

1.4 Fructe de sezon(struguri)2,49 kg

1.4 Carne de porc 2,67 kg

1.4 Carne de vită 1,94 kg

1.4 Carne de pui, curcan 3,50 kg

1.4 Carne tocată 0,90 kg

1.4 Cârnați 0,89 kg

1.4 Salam, parizer 1,04 kg

1.4 Mușchi file 0,84 kg

1.4 Crenvurști 0,72 kg

1.5 Pateu kg 0,26

1.5 Pește 1,78 kg

1.5 Lapte 8,59 litri

1.5 Iaurt litri 5,30

1.5 Smântână 0,83 kg

1.5 Unt0,49 kg

1.5 Brânză de oaie sau capră2,54 kg

1.5 Brânză de vacă 1,90 kg

1.5 Cașcaval 1,34 kg

1.6 Ouă kg 3,06

1.6 Ulei de floarea-soarelui 2,08 litri

1.6 Ulei de măsline 0,98 litri

1.6 Margarină 0,26 kg

1.6 Dulciuri 2,18 kg

1.6 Zahăr 2,25 kg

1.6 Miere 0,65 kg

1.6 Borș 0,40 litri

1.6 Oțet 0,18 litri

1.6 Condimente 0,41 kg

1.7 Apă îmbuteliată 90,94 litri

1.7 Ceai 0,15 kg

1.7 Cafea0,42 kg

În octombrie 2018 un studiu al fundației Friedrich Ebert Stiftung numit "Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populația României", introducea pentru prima dată rechizitele, manualele, serbările și excursiile, plus cheltuiala cu after-school-ul într-un buget lunar calculat atunci la 545,8 lei pentru un copil.

