China a prezentat un tren care va merge cu 600 km la oră. În maxim doi ani va fi pus în circulaţie

China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) a dezvăluit primul prototip al noului tren, capabil să reducă masiv durata călătoriei între Shanghai și Beijing. Trenul poate atinge viteza de 600 km/oră prin utilizarea de magneți care levitează deasupra șinelor.

Trenul a fost realizat de către filiala CRRC, Qingdao Sifang. Ding Sansan, șeful echipei de cercetare și dezvoltare a levitatiei magnetice și inginer șef adjunct al companiei, a declarat că noul tren va fi pus în circulaţie în anul 2021.

China Daily a subliniat că un sistem feroviar avansat reprezintă o parte esențială a celui de-al 13-lea plan cincinal al Ministerului Științei și Tehnologiei din China, care se va încheia anul viitor.

Trenurile de levitație magnetică continuă să fie considerate o tehnologie în mare parte futuristă, deși există deja în mai multe ţări. China a lansat prima linie funcțională din lume în 2002, folosind tehnologie germană, cu trenuri capabile să atingă viteze de 430 km/oră. Japonia a testat un tren similar în 2015, care poate ajunge la 603 km / h și speră să îl pună în funcțiune până în 2027.

Ding Sansan a menționat că scopul acestei noi linii de mare viteză este reducerea traficului aerian dintre cele două metropole, Shanghai și Beijing. Călătoria cu avionul total durează aproximativ 4,5 ore, iar un drum pe linia ferată de mare viteză durează în prezent aproximativ 5,5 ore. În schimb, potrivit inginerului șef adjunct al CRRC, pe noua linie de levitație magnetică este de așteptat ca drumul să dureze doar 3,5 ore.

Traficul aerian intens din Beijing este o preocupare a oficialilor chinezi, care construiesc deja un al doilea aeroport internațional, în regiunea Daxing.

