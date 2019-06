Chinul unei celebre soliste de la noi. "A fost o naştere grea, mi-a crăpat ombilicul, arătam ca un mastodont"

Cântăreața Alessia, interpreta hit-ului "Boro Na Sou Po", are grave probleme de sănătate, scrie click.ro. Solista va trebui să treacă printr-o intervenție chirurgicală, asta după ce, la nașterea băiețelului ei, Alvin, a fost diagnosticată cu hernie ombilicală.

"Am luat 23 de kilograme în sarcină, arătam ca un mastodont. Copilul a fost și el uriaș, a cântărit 3 kilograme și 700 de grame la naștere, în condițiile în care eu am 40 de kilograme și sunt mignonă. A fost o naștere grea, practic mi-a crăpat ombilicul, ieșeau toate pe afară", a declarat Alessia.

Alessia l-a adus pe lume pe micuțul Alvin în 29 decembrie 2017, iar în prezent cântăreața și-a refăcut total silueta. Va trebui însă să se opereze curând. "Eu nu mai pot să cânt cu buricul pe afară, se vede foarte inestetic. Trebuie să mă operez de urgență", ne-a mai spus Alessia.

A adoptat o fetiță de la un orfelinat

Alessia a vorbit în trecut, în cadrul emisiunii „Necenzurat", de la Antena Stars, despre întâmplarea care i-a schimbat viaţa pentru totdeauna. La vârsta de 18 ani a mers în practică la un orfelinat, de unde a plecat acasă cu o fetiţă pe care a adoptat-o. Alessia a spus că nu a avut timp nici măcar să-şi anunţe părinţii şi că mama ei s-a trezit cu ea şi cu bebeluşul în casă. Se pare că micuţa fusese găsită de asistenţii sociali sub pat, într-un lighean, cu un biberon cu apă.„Bibi a fost găsită sub pat, într-un lighean, cu un biberon cu apă. Nu a stat în orfelinat decât două zile. Am intrat în casă cu ea şi mama ştergea geamurile. S-a speriat şi m-a întrebat ce e cu ea. I-am spus că am luat-o de la orfelinat să avem grijă de ea pentru 5 zile şi nu a mai plecat niciodată", povestea Alessia.