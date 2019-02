Chirurgul cu 8 clase făcea sprâncene din păr pubian. Avea două nume false

Peste o lună, aşa zisul chirurg britanic Matthew Mode ar fi făcut un an de când lucrează în România, dacă nu ar fi fost demascat şi împotriva lui nu ar fi fost formulată o plângere penală, scrie click.ro. Cazul a fost făcut public de jurnaliştii de la Libertatea. Presupusul doctor despre care până acum se ştia că se numeşte în acte Matteo Politi se pare că avea de fapt o altă identitate. Fostul Avocat al Poporului, Gheorghe Iancu, a făcut mărturisiri interesante despre doctorul impostor.

"Această chestiune a fost declanșată formal acum vreo două luni, printr-o plângere penală făcută de secretara generală de la Colegiul Medicilor, dar care nu avea niciun fel de rezultat. Două luni a stat pur și simplu. Acum o săptămână, s-a vorbit cu mai multă lume și uite că s-a prins! Îl cheamă de fapt Mecio Molt, nu este Politi Matteo. Ăsta este numele de scenă. Lucra pe la Monza și în mall-uri, în cabinete neautorizate. Nu este singurul caz! Mai sunt niște domni care fac astfel de operațiuni. Parchetul de la Sector 1 este sesizat despre aceste cazuri", a mai spus Gheorghe Iancu.

Câteva tinere ce ar fi urmat să devină pacientele presupusului medic au povestit pentru Click! ce le promitea italianul şi cum se promova. "Am vorbit cu acest medic iarna trecută când m-am prezentat într-o clinică stomatologică de pe strada Londra. Avea aşteptări foarte mari la noi în ţară. Mi-a spus că are experienţă şi că poate face orice fel de intervenţie chirurgicală, chiar şi implant de păr. Atunci m-a întrebat printre altele dacă sunt interesată să-mi facă sprâncenele cu păr recoltat din zona pubiană. De asemenea, se lăuda cu operaţii de augmentare mamară la care folosea anestezia locală. M-a şocat puţin la vremea respectivă, fiind mai fricoasă am renunţat rapid la intervenţie. Voiam să fiu pe mâini sigure şi totuşi să fiu sub anestezie generală. În aceeaşi discuţie mi-a spus că îşi doreşte să ajungă foarte cunoscut ca să poată colabora cândva cu vedete de la Hollywood", au povestit aceleaşi surse.

Chirurgul cu 8 clase avea un Cv impresionant

Matteo Politi sau Mecio Molt a primit o sentință de un an și jumătate în Italia, cu suspendare, după mai mulți ani în care a mințit că e medic. El a susținut chiar că a absolvit prestigioasa Johns Hopkins University School of Medicine din SUA, când în realitate ultima meserie documentată este cea de valet de parcare. El a operat în România în baza unui aviz de la Direcţia de Sănătate Publică, în condiţiile în care orice medic străin care practică în România e obligat să obţină avize de la două foruri: Colegiul Medicilor (CMR) şi Ministerul Sănătăţii. Doar ambele acorduri, împreună, sunt valabile.

Bărbatul a păcălit un spital spunând că a luat avizul de la Ministerul Sănătății și că îl va aduce și pe cel de la Colegiul Medicilor, care nu ar fi fost eliberat pentru că e aglomerație.

În urma acestui caz, Colegiului Medicilor din România va demara o amplă anchetă la clinicile private din Bucureşti şi din ţară pentru a vedea dacă mai sunt și alți medici străini în această situație.