Taxă de COVID de până la 1.000 de lei pentru românii care are nevoie urgentă la stomatolog. Suma ar putea fi plătită şi după 15 mai

Artistul Dan Helciug a mărturisit că a aflat de această taxă în momentul în care a trebuit să meargă cu fiul său de urgenţă la stomatolog.

"Taxa covid pentru urgențe! Superb!

Am sunat azi la policlinica pentru copii unde trebuie sa îl duc pe Luca, după 15 mai și am aflat că : Pentru un procedeu care costa 100 de ron, trebuie sa plătesc o taxa suplimentara de 150 de ron (masca/manusi/dezinfectare.. etc)

La alte policlinici e și mai interesant, mai ales la capitolul urgențe, vedeți poza..

Iar voi vorbiți despre ccr, pensii speciale.. pesedeul criminal.. etc

Românie, te iubesc...", a scris Dan Helciug, pe pagina sa de Facebook.

Motivul pentru care se plăteşte taxa COVID la stomatolog

Cabinetele de medicină dentară din România au fost închise pe 22 martie, din cauza condiţiilor restrictive impuse de autorităţi pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Doar câteva au dorit să se ocupe de tratarea urgenţelor, aşa cum prevede Ordonanţa Militară nr.2.

Pe 22 martie, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a publicat o serie de recomandări, în contextul crizei COVID. Una dintre acestea prevede dotarea cu un nebulizator, un aparat pe care cabinetele mici nu şi-au permis să şi-l achiziţioneze, notează Buletin de Bucureşti.

"Se va proceda la nebulizarea cabinetului după fiecare pacient; după nebulizare, se așteaptă o perioadă de 2-4 ore, după care se poate desfășura din nou activitatea stomatologică; nebulizarea cabinetului apare ca măsură obligatorie în multe studii și articole publicate cu privire la acordarea asistenței stomatologice de urgență pentru pacienții suspecți sau diagnosticați cu infecție COVID-19”

Recomandările Colegiului Medicilor Stomatologi nu au fost publicate, însă, în Monitorul Oficial. Cu toate acestea, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti le-a folosit pentru a da avize temporare de funcţionare a cabinetelor stomatologice.

Doar şase clinici mari dentare şi-au permis să redeschisă activitatea, în plină pandemie de coronavirus, pentru că şi-au permis să cumpere sau să închirieze un nebulizator. Asta a dus la o creştere a preţurilor practicate pentru consultaţiile stomatologice.

De exemplu, Dental Med a inclus, pe lângă prețul standard al unei proceduri, un cost pentru protocolul de decontaminare anti-covid cuprins între 400 și 1000 lei. Există și clinici cu adaosuri mai mici, precum Trident, cu 200 de lei, sau Kopfzeit, cu 150 lei.

Necesitatea unui nebulizator nu este menţionată ca măsură de protecţie

Pe de altă parte, în documentul elaborat de Centrul Național de Supravegere și Control al Bolilor Transmisibile nu este indicată utilizarea nebulizatorului în cabinetele stomatologice, ci este necesar doar echipament adecvat de protecție. Astfel, în aprilie Colegiul Medicilor a venit cu o altă propunere care nu mai menționa nimic de necesitatea unui nebulizator ca măsură de protecție împotriva Covid-19.

Asociația Medicilor Stomatologi cu Practica Privată din România (AMSPPR) a publicat la finalul lui aprilie o opinie legală cu privire la situația cabinetelor stomatologice generată de pandemie. Printre lucrurile punctate apar și o serie de exemple de documente/ghiduri în care dezinfecția aerului prin nebulizare de biocide nu este prevăzută:

– Recomandările de bază privind biosiguranţa în laboratorul clinic de microbiologie, asumate de INSP în contextul pandemiei;

– Precauțiunile standard – Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

– Ghidul metodologic privind controlul transmiterii tuberculozei în unitățile sanitare de pneumoftiziologie și în alte instituții cu risc din România.