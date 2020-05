Cine este Elena Ionescu, marea câştigătoare Survivor România 2020

Dupa o ultima editie incarcata de emotii, sustinuta de voturile celor de acasa, Elena Ionescu a devenit castigatoarea “Survivor Romania”, intrand in posesia premiul de 250.000 de lei si a trofeului atat de ravnit.

Citeşte şi: Scandal după finala Survivor România: "Elena Ionescu nu merita să câştige!" Cine face acuzaţiile dure

Cine este Elena Ionescu?

Elena Ionescu este o artistă, născută în Caracal, absolventă a Liceului Ioniță Asan din localitate. Ea a făcut parte din trupa Mandinga, între anii 2006 – 2016, apoi a părăsit proiectul pentru o carieră solo. A participat și la Eurovision, în Azerbaidjan, cu piesa „Zaleilah”, în 2012.

După despărțirea de trupa Mandinga, Elena Ionescu și-a continuat cu succes carieră muzicală. Și-a impresionat fanii cu piese precum „Pasiune’, în colaborare cu Puya și Vescan. „Spune-i’, în colaborare cu Mahia Beldo sau „Ce e dragostea’, recent lansată.

Elena Ionescu vine după o perioadă foarte tulbure în ceea ce priveşte viaţa privată. La sfârşitul verii anului trecut, Elena şi soţul ei au decis să divorţeze, la un an de când au devenit părinţi şi la mai puţin de doi ani de la nuntă.

„Curiozitatea, o anumită doză de teribilism și dorința de a-mi testa limitele m-au determinat să întru în această încercare. Sunt optimistă și abia aștept să văd ce îmi rezervă viitorul în Republica Dominicană’, a declarat Elena Ionescu despre experienţa Survivor România 2020.

Elena Ionescu a mai participat la concursul televizat Te Cunosc de Undeva, la Antena 1, în 2014.

Reacția Elenei Ionescu după ce a câştigat Survivor România 2020

“Ma plec in fata publicului care m-a sustinut. (…) Am luptat ca o leoaica pentru copilul meu”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, tinand trofeul strans in brate.

Marea Finala a fost una incarcata de emotie si de tensiune; dupa difuzarea imaginilor din Consiliu, filmate in Republica Domincana, telespectatorii i-au putut vedea pe cei patru finalisti, Lola, Emanuel, Iancu si Elena, in direct, chiar in studiourile Kanal D, intr-un platou impresionant, amenajat special pentru Marea Finala, o replica a Consiliului din Dominicana.

S-au derulat momente intense in ultima editie “Survivor Romania”, s-au depanat amintiri, concurentii si-au explicat cele mai intime si emotionate trairi, au curs lacrimi si s-a ras cu pofta.

Câştigător Survivor România 2020. Elena Ionescu, la un pas să fie tunsă la chelie. Ce s-a întâmplat între ea şi Ghiţă

Telespectatorii au avut ocazia sa vada imagini in exclusivitate, inedite, din spatele camerelor de filmat, cu zeci de membri ai echipei de productie ce a facut posibila o desfasurare uriasa de forte, lucrand la cele mai inalte standarde, pentru ca publicul sa aiba parte de un show total.

Cântăreața a făcut primele declarații după câștigarea celei mai dure competiții în emisiunea FanArena de la Kanal D: „Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”.