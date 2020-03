Cine o dezbracă pe Amna, după divorţ? Imaginile cu vedeta şi un bărbat, la ceas de seară

Imaginile realizate de Spynews.ro arată faptul că Amna și-a găsit refugiul alături de un bărbat, la etajul unei clădiri. La ceas de seară, cântăreața și-a parcat mașina, apoi a urcat ușor scările până a ajuns la un atelier, iar bărbatul care a dezbrăcat-o pe cântăreață este fie croitor, fie stilist.

„Dacă aş da timpul înapoi…”

Dacă ar putea da timpul înapoi, Amna a dezăluit că nu l-ar mai implica pe fostul soţ în toate activităţile ei, pentru că este unul dintre lucrurile care a reușit să îi îndepărteze. Mai mult decât atât, artista a precizat faptul că acum, ea şi fostul soţ se respectă şi comunică pentru că îşi doresc ca fiul lor, David, să aibă parte de atenţia, dragostea amândurora.

„Dacă aş da timpul înapoi, nu l-aş mai implica în activităţile mele concertistice. Aşa era atunci moda. Am vrut să fie sigur pe ceea ce fac eu. Am fost plecată mult în alte ţări, am vrut să fie cu mine, să aibă încredere în mine…”, a mai spus artista.

S-au căsătorit în urmă cu nouă ani

Cristi a cerut-o pe Amna de nevastă, pe când se aflau într-o vacanţă, în Egipt, după mai mulți ani de relaţie. Artista a mărturisit că se aştepta la asta, dar Cristi Muşat a ţinut-o pe jar până în ultimul moment

„Am oficializat relaţia după trei-patru ani. Eram în vacanţă în Egipt şi eram convins că se aşteaptă să fie cerută în căsătorie, aşa că am ţinut-o pe jar până în ultima zi!”, a declarat Cristi, în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu ceva timp.