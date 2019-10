Articol publicat in: Societate

Cine sunt cei trei bărbaţi prinşi la furat de pădurarul măcelărit în Maramureş. Surpriză uriaşă VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Hoții de lemne care au ucis zilele trecute un pădurar din Maramureș sunt de negăsit. Trupul bărbatului a fost descoperit într-o râpă, împușcat și cu numeroase urme de agresiune pe trup. Durere fără margini în familia pădurarului ucis zilele trecute de mafia lemnului din Țara Lăpușului. Acesta va fi condus astăzi pe ultimul drum, de sute de oameni. Între timp, acheta în acest caz se complică. Unul dintre principalii suspecți este chiar finul procuroarei care anchetează cazul. El a fost lăsat liber după audieri. Conform unor surse, aceeași procuroare a clasat un dosar în care un pădurar din Maramureș a fost snopit în bătaie de hoții de lemne. Detalii halucinante ies la iveală din ancheta demarată în cazul lui Liviu Pop, pădurarul ucis de hoţii de lemne în Maramureş. Cei trei suspecţi, ultimii oameni cu care acesta s-a întâlnit, au fost audiaţi de anchetatori, dar nu au fost puşi sub acuzare. Potrivit unor surse apropiate ale celor trei suspecţi, bărbaţii au fost ridicaţi şi duşi la audieri încă de joi dimineaţa, 17 octombrie, fiind ultimii care l-au văzut pe Liviu Pop în viaţă. Medicii legişti care au analizat cadavrul lui Liviu Pop au spus că pădurarul avea multiple fracturi interne, în afara plăgilor prin împuşcare, şi că unul dintre picioare era zdrobit. În faţa procurorului de caz, toţi trei au relatat aceeaşi poveste şi au descris oamenilor legii o variantă în care pădurarul s-ar fi împuşcat din greşeală cu arma lui. Moartea lui Liviu Pop este anchetată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. Prim-procurorul de la Maramureş a refuzat să facă public numele procurorului de caz trimis în zonă de la Baia Mare, precum şi numele celor trei suspecţi audiaţi în acest caz. „Suspecţii au declarat că Liviu i-a întrebat de ce au furat din nou şi că ar fi lovit căruţa cu arma lui de vânătoare ca să îi sperie. În acel moment, spun ei, s-a rupt arma şi, fiind îndreptată spre spatele lui, i s-a descărcat accidental în omoplatul drept. Întrebaţi de ce avea piciorul rupt, cei trei au spus că Liviu şi-a rupt piciorul după ce căruţa trasă de cai a trecut peste el. Ei au spus că din cauză că Liviu a dat cu arma de căruţă, caii s-au speriat şi au luat-o la vale, iar pădurarul a căzut sub căruţă”, spune un cunoscut de-al suspecţilor, sub protecţia anonimatului. Suspecţii au mai declarat la audieri, spun sursele consultate de Adevarul.ro, că s-au speriat şi că, în loc să sune la 112, ar fi fugit din pădure, lăsându-l pe pădurar să agonizeze. Declaraţiile date în faţa procurorului de caz i-au scăpat pe aceştia de învinuire. Anchetatorii ar avea nevoie şi de rezultatele probei balistice a armei de vânătoare pentru a vedea dacă chiar a fost autoîmpuşcare, varianta care este privilegiată acum de anchetatori. Cei trei suspecţi au mai arătat în faţa anchetatorilor că ei se aflau în pădure pentru a culege lemne uscate, şi nu pentru a fura arbori sănătoşi, materialul lemnos fiind găsit la faţa locului de către oamenii legii. Mai mult, întâlnirea dintre ei şi Liviu Pop ar fi avut loc în momentul în care aceştia se întorceau către casă. Noi detalii din cazul pădurarului omorât în stil mafiot de hoţii de lemne: "Efectiv l-au executat! Au trecut şi cu căruţa peste el" Pădurarul Liviu Pop a fost împușcat mortal, iar corpul acestuia, abandonat într-o vale, prezenta numeroase urme de agresiune fizică. Colegii săi sunt siguri că a fost omorât de hoți. Liviu Pop era angajat de 7 ani la Direcța Silvică Maramureș. Bărbatul avea 30 de ani, era angajat al Direcției Silvice Maramureș de șapte ani, era căsătorit și avea trei copii. Regia Națională a Pădurilor (RNP) Romsilva a precizat că bărbatul a fost ucis într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț, în timp ce încerca să împiedice tăierea ilegală de arbori. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay