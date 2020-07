Cine sunt concurenţii din sezonul 3 de la Puterea Dragostei. 14 tineri îşi caută dragostea la Kanal D

"Bine v-am regăsit la sezonul 3 . Sunt extrem de emoționată pentru că mă aflu în această casă pentru prima dată. Dar, în același timp sunt și extrem de fericită pentru că pot să vin în față dumneavoastră în calitate de gazdă a acestei emisiuni.

Paisprezece concurenți, șapte băieți și șapte fete vor intră aici, în casă pentru a-și arată sentimentele, emoțiile, trăirile. Și de această dată se vor naște noi povești de iubire iar sentimentele vor fi trăite la intensitate maximă', a spus Cristina Mihaela Dorobanțu, moderatoarea show-ului.

Concurenţii din sezonul 3 de la Puterea Dragostei

George Ilinca Constantin are 25 ani și vine din București. Este fotbalist, însă a fost nevoit să stea departe de teren, din cauza unui accident pe care l-a suferit. Pentru el, față ideală ar trebui să fie puțîn mai scundă decât el, cu un corp armonios, veselă, inteligență, frumoasă și plină de entuziasm. Nu ar acceptă niciodată să fie trădat. Sigur pe el, spune că el este bărbatul acela frumos care va cuceri cea mai frumoasă femeie din casă!

Cristian Comanici are 22 de ani și este din Tecuci. A activat în mai multe domenii, printre care construcțîi, informatică, iar ultima ocupație a fost aceea de game tester. Este pasionat de lectură, documentare și jocuri video. Iși dorește să întâlnească o față ambițioasă, inteligență, care să aibă simțul umorului. Consideră că cea mai importantă caracteristică la o față este bunătatea sufletului.

Paul Daniel Gheti are 22 de ani și este din Turda. În viziunea lui, o iubire înseamna sacrificii și multe compromisuri, pentru că o relație nu ține cont doar de iubire și dragoste, uneori, peste toate acestea se poate instala rapid monotonia. Consideră că o femeie are nevoie de siguranță, loialitate, respect și încredere. Nu-și dorește o față perfectă, care să mimeze iubirea, consideră că are experiență de viață îndeajuns de multă încât să își dea seama de caracterul persoanei de lângă el.

Nicolas Dumitrescu are 23 de ani și este pasionat de muzică. El consideră că viață este un film, iar el este propriul regizor, dorindu-și că în această emisiune că să își găsească subtitrarea'. Deși consideră că este foarte puternică concurență, își asigura adversarii că el este de zece ori mai pregătit și mai motivat decât ei. Nu caută perfecțiunea, este de părere că viață e foarte frumoasă, însă devine și mai frumoasă când o împarte cu cineva. Speră să găsească la Puterea Dragostei' față alături de care își va petrece viață.

Andrei David are 25 de ani și este din Brașov. Este inginer în știința calculatoarelor, iar că hobby practică dansul latino: salsa și bachata. Este dornic să-și găsească jumătatea, pe care o descrie că fiind precum plajele din Cuba: frumoase, fierbinți și pline de energie. Consideră că viață e că un mister și își dorește să descopere ce efect va avea dragostea asupra lui. Singurul lucru pe care nu l-ar acceptă la o femeie este trădarea. Este dispus să dea curs puterii dragostei dacă inima i-o cere.

Alexandru Claudiu Laurențiu are 27 ani, este din Galați și este instructor de fitness. Își dorește să întâlnească o persoană fidelă, care să îi ofere dragoste și respect. Tânărul se caracterizează că fiind optimist, încrezător în forțele proprii și foarte sufletist.

Mariana Darilenco are 26 ani, este din Republica Moldova, dar locuiește în București. Este o fire sociabilă, sensibilă, încăpățânată. Pentru ea, bărbatul ideal ar trebui să fie calm, înțelegător, comunicativ, iar din punct de vedere fizic, să fie înalt, chipeș și mult mai matur decât ea. Nu ar acceptă să fie înșelată. Spune despre ea că este o fire puternică, se iubește foarte mult pe sine și crede că asta o va ajută să cucerească orice bărbat.

Bacosca Bica Alexandra Mariana Elena are 26 de ani, este din Vaslui, dar locuiește în București. Toți cei care o cunosc îi spun Alexandra. Este pasionată de social media, că și sora ei mai mică din competiție, Adriana. Asumată din fire, a menționat încă din prima clipă că a fost căsătorita. În prezent este divorțata și are o fetiță în vârstă de 5 ani. Își dorește un bărbat sincer, care să îi fie mereu alături și să o respecte.

A venit în această emisiune cu gânduri mari, își dorește să se căsătorească, iar rochia de mireasă o are deja pregătită. Alexandra recunoaște că, pe lângă calități, are și defecte. Este loială, sinceră, directă, dar și impulsivă și agitată. Nu ar acceptă și n-ar trece peste minciună. Nu a înșelat niciodată și nu ar vrea să aibă parte de asta. Îi plac provocările și speră să ajungă până în finală și chiar să fie câștigătoarea acestui sezon.

Alexandra Elena Ruse are 26 de ani, este din Constanța, iar prietenii o alintă Ale. Este o persoană calmă și foarte ambițioasă. Lucrează că Trader pe piața Forex. Își dorește un bărbat puternic, ambițios și foarte glumeț. Nu ar acceptă sub nicio formă că bărbatul de lângă ea să o mintă sau să nu o respecte. Își dorește să rămână până la finalul competiției, să trăiască fiecare moment la intensitate maximă și să demonstreze că dragostea adevărată chiar există.

Andrada Marina Răduță are 21 de ani, este din Târgoviște, dar locuiește în Italia, unde lucrează că hairstylist. Este puternică, ambițioasă, dar și orgolioasă. Și-ar dori că viitorul partener să o iubească, să o respecte și să îi fie loial. Viitorilor pretendenți le transmite că este greu de cucerit.

State Lavinia Cristina are 28 de ani, vine din București, iar apropiațîi îi spun Mona. De profesie cosmetician, îi place să călătorească, să meargă la cinema și adoră plimbările în parc. Tânăra afirmă că, deși cei din jurul ei o percep că fiind o fire dura, se deschide total doar unor anumite persoane din anturajul ei. Își descrie partenerul ideal că fiind înalt, atletic, sensibil, romantic, amuzant, foarte drăgăstos și fidel. Se consideră o femeie frumoasă, inteligență, atrăgătoare și este sigură că va ajunge în finală! Mărturisește că face parte din categoria femeilor greu de cucerit, iar cel care o dorește va trebui să lupte cu toate puterile pentru a o cuceri. A fost căsătorită, dar în prezent este divorțată și are un copil în vârstă de 8 ani.

Mădălina Elena Astefanoai are 24 de ani, este din Iași, dar locuiește în Italia. Este pasionată de biologie, a lucrat că tehnician într-un laborator de chimie și își dorește să urmeze cursurile unei Facultăți de Criminalistică. A venit în emisiunea Puterea Dragostei' pentru a-și demostra că dragostea adevărată există! Își dorește să întâlnească un bărbat simplu, educat, care să o iubească și să o respecte. Tânăra afirmă că nu pune mare preț pe aspectul fizic al partenerului, dar este important să simtă acea chimie, încă la prima vedere. Nu ar acceptă niciodată trădarea și minciună din partea partenerului și își avertizează pretendențîi, încă de la început, că nu este o pradă ușoară și că le va fi greu să o cucerească!

Adriana Cărare are 23 de ani, este din Vaslui, dar locuiește în București. Pentru ea, partenerul ideal trebuie să fie înalt, brunet, frumos și atletic. Își dorește un bărbat romantic, hotărât, care să aibă încredere în ea și să o iubească necondiționat. Adriana spune despre ea că este o fire competitivă, care obține tot ceea ce și-a propus și lupta pentru ceea ce îi aparține.

Mihai Stanceanu are 20 de ani, este barman și locuiește de foarte mult timp în Germania, împreună cu familia. Mărturisește că a urmărit celelalte sezoane și ar vrea să demostreze lucruri pe care alțîi n-au reușit să le facă. La viitoarea partenera caută lucruri care să îi schimbe cu adevărat opinia despre femei. Își dorește că iubita lui să fie sinceră, nu tolerează minciună. Tânărul spune despre el că este energic, expansiv și cu un simt al umorului foarte dezvoltat.