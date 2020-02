Cine sunt Petruţa şi Ştefan, numele dezvăluite de Dincă la audieri. România TV i-a găsit pe amândoi

În rechizitoriu apar doi indivizi misterioşi care l-ar fi bătut pe Dincă. "A venit seara și pe la orele unu două noaptea m-am trezit cu Ștefan și cu alți doi, unul a sărit porțile, a deschis și au intrat în curte... iar sub scară a fost un tip cu un ciumag în mână, nu l-am văzut dat l-am simțit după ce m-a lovit pe la spate și am căzut jos. Ștefan a fost în fața mea când am fost lovit nu am apucat să zic nimic, imediat am fost legat cu mâinile la spate și am fost legat și la ochi.Caz

Caracal. Cine este Petruţa, fata despre care a vorbit Gheorghe Dincă

"... noaptea pe la orele 2-3 iarăși m-am trezit cu Ștefan peste mine având cu el pe cei doi aveau în mâini bâte de basebal, au dat în mine, dar am intrat toți patru în cameră la fete, Luiza era legată la picioare și era dezbrăcată, Petruța era și ea dezbrăcată, eu aveam un chilot pe mine.

După ce mi-a zis am fost băgat în casă i-a zis lui Luiza să dea un număr de telefon, unde să fie sunați părinții, am fost legat bine la mâini și la picioare am fost așezat în pat, după care am primit câteva ciumege peste spate în pat, am fost lăsat în pat zăcând, am fost legat și la ochi și ei au plecat toți cinci", apare în rechizitoriul DIICOT.

România TV l-a găsit pe Ştefan, dar acesta neagă că ar avea vreo legătură cu Gheorghe Dincă:

- Aveati legaturi prin Caracal? mergeati pe acolo?

Nu, nu, nu cunosc pe nimeni

- Dar s-a spus acest nume..Buță Ștefan…

Posibil… INTERVINE ALT BĂRBAT: Poate o fi coincidență de nume.. probabil

- De ce credeți că a spus acest nume?

CELALALT BARBAT.- nu stim , nu stim…

- Stiati ca acest nume a fost invocat in dosar?

Nu, nu știam

- Spuneți-mi dvs daca mergeati pe acolo, daca aveati legaturi…

Nu…de unde să am? De unde…

- Ați fost plecat

Nu, nu am fost

- deci nu-l cunoașteți

Nu…

INTERVINE CELALALT BARBAT - Nici nu a fost la Caracal niciodată..Nici Craiova..El nu prea pleacă de la domiciliu..Ce legătură să aibă cu Dincă? De la Unirea la Caracal… Nu văd nicio legătură.

- si dvs sunteți surprins..

Normal, da…Da…

- Cum va explicati?

Nu pot sa-mi explic cum..Am ramas uimit de asa ceva..Nu stiu.

- banuiti ca ar fi alta persoana

Da,da,da de alta persoana..

- Sau ca pur si simplu a zis un nume asa...

Coincidenta de nume, da. -