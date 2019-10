Articol publicat in: Extern

Ciocniri între manifestanţii kurzi şi forţele de ordine, în Germania

Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net O demonstraţie a diasporei kurde din Herne, în landul Renania de Nord - Westphalia din vestul Germaniei, a escaladat luni, soldându-se cu cinci răniţi, a anunţat un purtător de cuvânt al poliţiei, citat de DPA. Manifestanţii pro-kurzi au atacat un chioşc şi o cafenea turcească din oraş, a declarat el.

O femeie şi un bărbat, răniţi la chioşc, au avut nevoie de spitalizare. Atacatorii au spart vitrinele cafenelei şi au devastat mobilierul, rănind alte două persoane, printre care şi un poliţist. Acesta a suferit doar răni uşoare şi a fost ulterior externat, a precizat purtătorul de cuvânt, potrivit Agerpres.



La protestul autorizat au participat circa 350 de persoane, care au purtat un banner cu sloganul "Lăsaţi în pace Rojava" - numele folosit de kurzi pentru regiunea lor, autonomă de facto, din nordul Siriei. Liderul marşului, cetăţean german, a fost la rândul său atacat când a încercat să îi liniştească pe cei turbulenţi.



Potrivit poliţiei, cafeneaua a fost atacată după ce din interior li s-au adresat provocări manifestanţilor; poliţia bănuieşte că la fel a început şi incidentul de la chioşc, potrivit Agerpres.



Demonstraţia s-a încheiat la ora locală 21:00 (19:00 GMT), dar forţele de ordine au continuat să patruleze prin oraş. Regiunea autonomă a kurzilor din Siria este ameninţată de invazia turcă declanşată miercurea trecută pentru a elimina forţele kurde acuzate de Ankara de legături cu teroriştii din Turcia.



Comunitatea de emigranţi turci din Germania este cea mai mare din Europa. loading...

