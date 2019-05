Ciocolată de casă cu alune şi nuci

Mod de preparare Ciocolata de casa cu alune si nuci

Laptele si cacaua se cern neaparat prin sita de sirma inoxidabila, ca sa nu aiba cocoloase. Nucile sau alunele se pun intr-o tava care se introduce in cuptor, la foc mijlociu, unde se lasa 10 minute, usa cuptorului deschisa, ca sa se prajeasca putin, fara sa se rumeneasca, amestecindu-le din cind in cind; apoi se freaca intre palme, ca sa se desprinda cojile uscate si se taie in felii mari. Intr-un lighenas de 3-4 l, se pun apa, untul, zaharul si glucoza sau zeama de lamiie. Lighenasul se asaza pe un vas cu apa fierbinte si se amesteca in compozitie pina cind se topeste zaharul; apoi se ia de pe aburi, se adauga laptele praf, amestecat in prealabil cu cu cacaua si nucile si se amesteca pina cind se omogenizeaza bine. Lighenasul se pune, din nou, pe apa fierbinte si se amesteca in compozitie 2 minute ca sa se infierbinte putin. Dupa ce s-a luat de pe aburi, se adauga zaharul vanilat si romul. Compozitia se desarta intr-o tava smaltuita de cca 26/40 cm, unsa cu putin unt, se niveleaza si se lasa la rece. Dupa 1-2 zile, ciocolata se intareste si se poate taia. Ciocolata se pastreaza in bucata mai mare, invelita in celofan sau pergament, la frigider. Daca se usuca prea tare pe parcurs, se pune in punga de nailon.

Ingredientele si cantitatile sunt aici.