Articol publicat in: Politica

Ciolacu, după respingerea proiectului privind alegerea primarilor în 2 tururi: Ce face PNL când e vot în Senat? Chiuleşte, evident!

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Plenul Senatului a respins, miercuri, proiectul iniţiat de parlamentari USR privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, râde de Opoziţie şi dă vina pe parlamentarii PNL pentru respingerea proiectului, acuzându-i pe liberali că au chiulit de la şedinţa de plen a Senatului. "USR a pus condiţie PNL că votează guvernul doar dacă trece legea cu alegerea primarilor în două tururi. Ce face PNL când e vot în Senat?! Chiuleşte, evident! Doar 10 senatori PNL din 26 au venit la vot! Asta să ştiţi când îi mai auziţi rupându-şi cămaşa de pe ei la televizor de grija ţării! PSD şi UDMR au rămas consecvente şi au votat împotrivă. Proiectul a fost respins. Dar cum rămâne cu guvernarea mult promisă?! Cum rămâne cu responsabilitatea faţă de oameni?! Sau poate că, de fapt, fără voturile foştilor pesedişti acum plecaţi la alte partide nu pot să facă nimic singuri. Un lucru e clar: colegii de la PNL să mai ia nişte meditaţii la fizică, puterea se măsoară în waţi (W), nu în Q-li", a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay