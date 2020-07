Dacian Cioloş, despre criza coronavirus. "Parlamentul şi Guvernul se joacă de-a politica, spre ruşinea lor şi drama cetăţenilor"

Dacian Cioloş, liderul PLUS, a acuzat joi Parlamentul şi Guvernul că "se joacă de-a politica", fiind de acord cu declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis potrivit căreia "virusul nu are culoare politică". Fostul premier a mai menţionat că toată lumea ştia că va veni valul doi al epidemiei de coronavirus şi că lucrurile vor scăpa de sub control.