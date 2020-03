Mod de preparare Ciorba de burta

Se fierbe bine osul de vita cu legumele iar separat burta.

Am strecurat supa obtinuta.

Am luat putina supa, am racit-o dupa care am adaugat smatana si oualele amestecate in prealabil.

Am luat oala dupa foc si am adaugat compozitia amestecand repede sa nu se branzeasca ciorba.

Se serveste dupa gust cu otet si mujdei de usturoi.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: