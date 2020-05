Ciorba de burta de vita cu smantana si usturoi

Ingrediente Ciorba de burta de vita cu smantana si usturoi

Burta cumparata din magazin, prefiarta si taiata fidelute, se lasa sa se dezghete. Am pus 4 litri de apa rece intr-o oala mare, am adaugat zarzavatul (patrunjelul, 1 morcov si telina) taiat bucati mari, dafinul, piperul si osul de vita. Am spumat din cand in cand. Am strecurat supa obtinuta si am spalat oala in care a fiert.

Am incins 2 linguri ulei in oala si am adaugat restul de 1/2 morcov razuit si 1/2 ardei rosu tot razuit. Le-am calit pana s-au inmuiat, cca 5 minute. Am turnat peste ele supa strecurata si 2 linguri sare mare. Am adaugat apoi burta scursa bine si ardeiul iute taiat rondele.

Am lasat la fiert, la foc mediu.

Am verificat burta sa fie fiarta si am dat focul pe minim, astfel incat ciorba sa nu clocoteasca. Am turnat smantana intr-un bol si am dizolvat-o cu 5 polonice ciorba fierbinte, peste care am adugat si cateva linguri de otet. Am turnat-o apoi incet in oala cu ciorba, amestecand cu polonicul in acest timp, astfel incat sa nu se branzeasca ciorba.

Cateii de usturoi striviti i-am frecat cu putina sare si am turnat un polonic de ciorba peste ei. Am turnat mujdeiul obtinut in oala cu ciorba printr-o strecuratoare deasa (cea de ceai), pe care am si scufundat-o apoi putin in ciorba si am mai frecat usturoiul sa-si lase toata aroma..Am mai lasat 5 minute pe foc (tot foc mic) si apoi am pus capacul si am lasat sa se raceasca.

Se serveste calda cu extra ardei iute si eventual otet pentru cei care doresc sa o acreasca.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: