Ciorba de perisoare de pui

Ceapa se curata, se spala, se taie si se pune la calit intr-o oala mare. Peste ea se adauga morcovul si telina rasa, ardeiul, rosia si se continua calirea inca 15 min. la foc mic.

Se adauga apa cat cuprinde oala. Intre timp, pana da in in clocot se fac perisoarele din carnea tocata, orez (100 g) si sare. Cand lichidul incepe sa dea in clocot se reduce focul la mic si se adauga rand pe rand perisoarele.

Se continua fierberea inca 1 ora. Cand perisoarele sunt fierte se adauga taiteii, bulionul, borsul si patrunjelul.

Se lasa inca 15 minute la foc mic.

Se serveste cu ardei iuti si smantana.

Pofta buna!

