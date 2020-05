Soţia lui Ilie Năstase, Ioana, a confirmat divorţul de fostul tenismen: E decizia mea. Aş minţi să spun că există iubire

Ilie Năstase, în vârstă de 73 de ani, are cinci mariaje la activ, în timp ce Ioana, în vârstă de 44 de ani, are două căsnicii la activ.

”Atunci când doi oameni nu se mai înțeleg, e normal ca fiecare să meargă pe drumul lui. E mai bine așa. E decizia mea și consider că ne prinde bine amândurora acest divorț” , a declarat Ioana în cadrul emisiunii Showbiz Report, la Antena Stars.

"Ultima oară ne-am intâlnit chiar astăzi, eu am încercat să discut, dar am stat de vorbă o oră cu pereții. Apoi soțul meu și-a pus ochelarii și mi-a zis să închid ușa. Deși, mi-aș fi dorit să comunice, să îmi dea un răspuns, nu a făcut-o. Din punctul meu de vedere, într-o relație când nu mai există comunicare, încerci, dar dacă nu se poate, asta e. Poate și trecutul lui e de vină. Are mici traume” , a continuat aceasta.

"Tot respectul pentru soțul meu, niciodată nu voi da din casă, voi avea numai cuvinte de laudă la adresa lui. Dar ca la fiecare, ne mai certăm, ne mai jignim. Eu consider că am fost un om corect față de el, l-am respectat foarte mult și îl voi respecta în continuare, indiferent de ce va fi, pentru că a făcut parte din viața mea” , susține Ioana.

”El își dorește, dar e prea târziu acum, din punctul meu de vedere. Eu am încercat să îl fac fericit, așa cum n-a mai fost. Dar așa a fost să fie, toate au un rost în viață. Aș minți să spun că există iubire, există respect. Voi depune actele de divorț cât mai curând, deja m-am interesat” , a încheiat bruneta.

Ilie Năstase are 5 copii, din 3 căsnicii. Prima iubire a campionului mondial a fost Dominique Grazia, un manechin din Belgia, cu aceasta are o fiică Nathalie (43 de ani). În 1980 a divorțat de ea și și-a refăcut viaţa cu fotomodelul american Alexandra King, alături de care a înfiat un băiat, Nicholas (32 de ani) şi o fată, Charlotte (29 de ani). Mariajul nu a mers, au divorțat, apoi s-a căsătorit cu Amalia Teodosescu până în 2010, din mariajul lor rezultând două fete: Alessia (16 ani) şi Emma (13 ani).

După Amalia a urmat Brigitte Sfăt, însă și de aceasta Ilie a divorțat, după doar cinci ani de mariaj și opt de relație. Ioana Simion este a cincea sa soție. Bruneta, originară din Constanța, a fost și ea căsătorită timp de 20 de ani, iar din mariajul care s-a terminat în urmă cu patru ani.