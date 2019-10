Articol publicat in: Societate

Circulaţie rutieră a fost blocată pe DN1 în urma unui accident grav. UPDATE: o persoană a murit

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Traficul rutier a fost oprit pe DN 1, pe ambele sensuri de mers, după un accident grav produs vineri la Timişul de Jos, în județul Brașov. O persoană a murit, iar o altă persoană a fost transportată la spital. UPDATE: Traficul rutier a fost reluat pe Drumul Național 1. Traficul se desfășoară însă cu dificultate. Din păcate, victima aflată în stop cardio-respirator a decedat. Un echipaj SMURD, unul de la Ambulanță și o autospecială cu apă și spumă au intervenit, vineri, la un accident produs pe DN 1 în dreptul localităţii Timişul de Jos. Potrivit INFOTRAFIC, două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului, o persoană a suferit leziuni grave, fiind în stare critică, iar alta a fost rănită ușor. Traficul este oprit pe ambele sensuri. Ştire în curs de actualizare loading...

