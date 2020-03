Clanul Corduneanu, înregistrări telefonice şocante: Noi dăm în cap, facem executări, ne ducem după oameni

Liderii clanului Corduneanu au luat legătura cu un român care a publicat mai multe informații despre un apropiat de-al lor. Este vorba despre John Smith, un individ ce cochetează cu lumea interlopă și a ajuns „mărul discordiei" dintre clanul Corduneanu și clanul Luptătorilor condus de frații Preda din București

Românul a publicat mai multe filmulețe prin care îl acuză pe John Smith că a dat mai multe țepe. Smith s-a stabilit în Anglia și a deschis un service auto.

Mai mulți membri ai clanului condus de frații Preda au ajuns să fie arestați la Iași pentru că au încercat să incendieze casa mamei fraților Corduneanu și totul a început după ce Smith s-ar fi certat cu Adrian Preda. Cordunenii l-au contactat telefonic pe românul care a publicat diferite informații despre Smith și i-ar fi cerut să se oprească. Nu s-a întâmplat asta, iar înregistrările telefonice ce pot fi considerate amenințătoare au fost publicate.

"Gâgă", un interlop din clanul Corduneanu, prins şi băgat în arest după o fază care îi confirmă porecla

Costel Corduneanu: „E greu să aibă cineva ceva cu mine"

După ce a văzut înregistrările în care John Smith era denigrat, Costel Corduneanu l-a sunat pe românul care a postat totul.

„Care-i problema asta cu John? Am înțeles că trebuie să-ți dea 350 de euro. Dacă tu o să ai respect față de frații mei, față de familia mea, și noi o să avem față de tine. E greu să aibă cineva ceva cu mine. Eu te rog să ții cont de noi, că el e cumătru cu noi, cu fratele meu. Vrem să se termine tot iureșul ăsta pentru că nu are rost. Am să vorbesc și cu el să-și vadă de treaba lui și tu să-ți vezi de treaba ta. Nici eu nu sunt de acord cu ce face el din ce spui tu, deși eu n-am auzit de așa ceva. Dacă el greșește în fața oamenilor, o să-l bată Dumnezeu. Vezi că eu îți vorbesc frumos. E vorba că e cumătru cu noi. Tu ce vrei până la urmă? Eu zic să găsiți o soluție. Vorbește și cu frate-miu Vasilică și găsiți o soluție ca să fie bine", a spus telefonic Costel Corduneanu, potrivit bzi.ro.

„Eu nu mă mai bag pentru că am fost dat la ziar din cauza lor"

Războiul dintre interlopi a fost mediatizat. Telefonic, Costel Corduneanu i-a transmis românului că vrea să stea departe de scandal pentru că a apărut deja în presă.

„Problema e în felul următor: sunt treburile voastre, spălați-vă rufele între voi. Eu nu mă mai bag, n-am treabă cu nimeni. Eu am vrut să fac bine și am primit rău. Fă ce știi tu. Negociază cu el, vorbește. Cu cearta lor (n.r.- Adrian Preda și Eugen Preda) m-au dat și pe mine la televizor în România. Tu n-ai ce spune de mine și de frații mei pentru că eu am încercat să împac. Trebuie să clarifici: „ei sunt rude, eu n-am treabă cu ei, am treabă personal cu John". Ai înțeles ce vreau să spun? Eu nu mă mai bag pentru că am fost dat la ziar din cauza lor", a conchis Costel Corduneanu.

Vasilică Corduneanu intră în joc

După discuția pe care a avut-o Costel Corduneanu cu cel care a postat informațiile despre Smith, în joc a intrat și Vasilică Corduneanu.

„Alo! Sunt Vasilică Corduneanu de la Iași. Am și eu o problemă de ce faci tu pe facebook. Ce s-a întâmplat? De ce-i faci «reclama» asta lui Smith. Cine te pune? Eu voiam să port o discuție cu tine. Tu ai luat țeapă personal de la el? Despre ce bani e vorba? Pe noi ne interesează să ne rezolvăm problemele. El e cumătru cu frate-miu, am văzut ce scrii pe facebook și se vede urât. Acum mi-am făcut și eu o afacere aici în Londra cu un frate de-al meu, cu el și cu alții. Aș vrea să sting toate lucrurile astea pentru că se vede urât și e reclamă negativă, stricându-mi și mie imaginea. Eu voiam să ne înțelegem la modul că: îți dau banii înapoi fără nicio problemă și tu încetezi cu treburile astea", a spus Vasilică Corduneanu.

Adrian Corduneanu: "Noi dăm în cap, facem executări, ne ducem după oameni"

Dacă Vasilică și Costel Corduneanu au vorbit decent cu cel care „i-a făcut probleme" lui Smith, Adrian Corduneanu nu a păstrat același ton.

„Adrian sunt. Vreau să discutăm de fratele nostru, prietenul nostru John. De ce-i faci toate lucrurile astea? Ce aveți de împărțit? Eu zic să facem în așa fel încât să găsim soluții ca să fie bine, că nimeni nu vrea certuri. Am înțeles că faci probleme, îi strici imaginea pe facebook. Una peste alta... tu ce vrei? Vrei banii, nu? Eu după ce închid o să vorbesc și în partea aia, vezi-ți și tu de treaba ta. Vezi ce bani are să-ți dea să facem în așa fel să promită că ți-i dă. Noi dăm în cap, facem executări, ne ducem după oameni care fac probleme, care nu dau banii, avem alte probleme. Dacă e să dăm țepe, dăm țepe de sute de mii sau 3-4 milioane de euro. O să găsim o soluție, că de făcut rău nu-i greu. Eu te-am sunat să-ți spun să ții cont și de noi, că în caz de ceva și noi o să te ajutăm. Vrem liniște! Acum te-am sunat să vorbim frumos, să găsim soluții, dar dacă ești căpos, facem fiecare ce ne duce capul. E nasol să-ți pui lumea-n cap! Văd și eu care-i treaba și vin acolo să vorbim", a spus Adrian Corduneanu.

De precizat este faptul că șeful clanului Corduneanu, Costel, a luat legătura cu cel care l-a atacat pe John Smith înainte de a fi condamnat și închis.