Claudia Pavel trăieşte un adevărat coşmar. Tatăl vedetei a făcut infarct.

Tată Claudiei a început să se simtă rău şi a chemat ambulanţa acasă, scrie ciao.ro. Medicii de pe ambulanţă au constatat că bărbatul făcuse infarct şi a fost transportat de urgenţă la spital.

Claudia a confirmat totul. "Da, este adevărat. Tatăl meu a făcut un infarct, a fost operat aseară, i s-au montat trei stenturi. Sunt încă în stare de șoc, am ajuns și eu la Constanța imediat ce am aflat. Vreau să mulțumesc domnului Doctor Haret Roberto, cel care l-a operat, dar și întregului personal al spitalului care are foarte mare grijă de el, toți sunt foarte atenți. Mai multe nu vă pot spune, am nevoie de liniște. Mă rog la Dumnezeu ca tatăl meu să fie bine", a declarat Claudia Pavel.