Claudiu Manda şi Olguţa Vasilescu au strâns aproape 350.000 de euro din darul de nuntă

Cuplul Claudiu Manda şi Olguţa Vasilescu au reuşit să transforme nunta şi cununia civilă într-o afacere de succes. Potrivit declaraţiei de avere a europarlamentarului Claudiu Manda din 14 iunie, cei doi au primit nu mai puţin de 350.000 de euro. 30.000 de euro bunuri la cununie, 334.000 lei, 5200 de dolari şi 246.400 de euro.

De asemenea, cuplul Manda-Vasilescu şi-a achiziţionat ceasuri în valoare de 66.000 de lei, aproximativ 14.000 de euro. Cei doi au şi bijuterii de 13.500 de euro.

Tot în 2019, Claudiu Manda a împrumutat PSD, în campania electorală cu 436.195 de lei.

Citeşte şi: S-A AFLAT! Cât a costat rochia de mireasă a Liei Olguţa Vasilescu şi de unde A CUMPĂRAT-O

Click! scrie că rochia a costat 5.000 de lei şi a fost creată de Roxana Butnaru, același designer care a făcut și de rochia purtată de Lia Olguța Vasilescu la cununia civilă.

Ce spunea naşul mirilor despre nunta celor doi

Pe Claudiu il stiu din 1998, eram la TSD amandoi, pe Olguta in 2008 am cunoscut-o intr-o campanie. De atunci avem o relatie frumosa si cu Claudiu si cu doamna. Sunt 517 invitati. Au mers exclusiv pe mana mea, un program cu muzica de toate genurile, greceasca, romanesca. E o seara deosebita, este o nunta deosebita. Ne onoreaza ca au ales locatia din Isalnita si ca au mers pe mana mea. Dorim un eveniment deosebit. Un meniu pe care il avem in cadrul acestei locatii, il pregatim cu bucatarii nostri de la locatie. Este normal. Sarmalute, peste, pulpa de rata. Produse normale. O nunta normala.Dezvelitul nu are loc. Rochia nu are voal si nu este cazul. Hora miresei, dansul mirilor exista in programul din aceasta seara. Intra in program, sunt diversi artisti cu program de 40-50 de minute care isi vor prezenta melodiile. O avem pe Loredana Grozea, Nikolas Papadopoulos, Olguta Berbec, Niculina Stoican, Cristi Banateanu. Numerosi artisti din zona Olteniei. Taraful de la Doina Gorjului.

Ne-a ajutat mult ca sunt in perioada, luna martie. Nu sunt asa multe eveniment de acest gen. Nu este costisitoare. Noi la aceasta locatie avem in fiecare weekend invitati de acest gen", a declarat naşul mirilor la România TV.

