Clejanii pleacă din ţară. Decizie de ultim moment luată de Margherita împreună cu familia sa

Ioniţă de la Clejani şi fiica sa, Margherita, au fost invitaţi la "Răi Da' Buni" de la Antena Stars, unde au povestit că la finalul anului vor pleca în America, însă se vor întoarce pentru Sărbătorile de iarnă, iar apoi vor pleca din nou, scrie spynews.ro. Turneul va dura câteva luni, iar Clejanii sunt puşi pe fapte mari.

"Margherita are planuri mari, Dumnezeu să o ajute, sunt în spatele ai. Are idei şi viziuni. Zilele trecute am obţinut viza. În funcţie de programul nostru, pentru că avem multe evenimente prin ţară. Sfârşitul lunii noiembrie şi decembrie, apoi venim în ţară pentru Sărbători şi plecăm iar", a spus Ioniţă de la Clejani.

"Sunt extrem de patrioată şi îmi iubesc ţara, nu cred că va fi vorba de o plecare definitivă. Sunt nerăbdătoare să văd America", a spus Margherita.