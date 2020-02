Coaliţia s-a răzbunat pe civili, pentru un avion doborât în Yemen. Au fost ucise cel puţin 31 de persoane

Atacul a venit la doar o zi după doborârea unui avion de luptă al Arabiei Saudite, un aparat de tip Tornado, în Yemen, ţară aflată în război.

Rebelii din Yemen au afirmat că au doborât acest avion de luptă saudit al coaliţiei, vineri seară.

"Potrivit unor informaţii preliminare din teren, 31 de civili au fost ucişi şi 12 răniţi în urma raidurilor aeriene din provincia Al-Jawf, pe 15 februarie", a afirmat Biroul de coordonare al afacerilor umanitare al ONU (OCHA).

Momentul doborârii avionului saudit:

BREAKING: Footage from @almasirah claims to show the moment the Saudi Tornado was shot down over Yemen last night. pic.twitter.com/xpTfgOG38x