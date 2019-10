Articol publicat in: Vremea

COD GALBEN, ceaţă şi burniţă în jumătate de ţară

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Meteorologii au emis miercuri mai multe avertizări cod galben de ceaţă, fiind vizate mai multe judeţe. Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, în condiţii de ceaţă densă, pe mai multe drumuri judeţene, potrivit ANM. COD GALBEN, valabil de la ora 7:40 până la ora 10:00 Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad;

Județul Sălaj: Gâlgău;

Județul Bistriţa-Năsăud: Petru Rareș, Ciceu - Mihăiești; Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:35 până la ora 9:00 In zona : Mun. Bucureşti; Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, cu precădere în zonele periferice ale municipiului

Fenomene asociate : burniță

COD GALBEN, valabil de la ora 7:30 până la ora 10:00 Județul Alba: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Stremț, Sâncel, Sântimbru, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Ohaba, Cenade;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Ghelința, Bățani, Brețcu, Barcani, Ojdula, Catalina, Bodoc, Ghidfalău, Valea Crișului, Micfalău, Bixad, Ilieni, Chichiș, Brateș, Malnaș, Arcuș, Comandău; Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:30 până la ora 9:00 Județul Prahova: zona joasă;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;

Județul Dâmboviţa: zona joasă; Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : temporar și local burniță

COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 până la ora 10:00 In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea; Se vor semnala : - ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 până la ora 10:00 Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Voșlăbeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu; Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 5:15 până la ora 10:00 Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Suceava: zona joasă;

Județul Galaţi;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui; Se vor semnala : local - ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : burniță

COD GALBEN, valabil de la ora 3:00 până la ora 9:00 Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Buzău: zona joasă;

Județul Călăraşi; Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Observatii : fenomenul se va extinde treptat în zona avertizată PROGNOZA METEO. Vreme de vară în mare parte din ţară. Ceaţă şi burniţă noaptea şi dimineaţa în sud şi est Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Totodată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că la ora 7.00 traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, în condiţii de ceaţă densă, cu vizibilitate scăzută, pe alocuri, sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Brăila, Buzău, Botoşani, Constanţa, Covasna, Harghita, Vrancea şi Suceava. loading...

