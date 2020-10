COD galben de ceaţă. Avertisment pentru şoferi, vizibilitae redusă în multe judeţe

COD galben

Valabil de la : 28-10-2020 ora 5:00 până la : 28-10-2020 ora 10:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Catalina, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Hăghig, Valea Crișului, Micfalău, Bixad, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Dalnic;

Județul Braşov: zona joasă;

Județul Braşov: Brașov, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Moieciu, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș, Augustin;

Județul Mureş: zona joasă;

Județul Harghita: zona joasă;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Județul Sibiu: zona joasă;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD galben

Valabil de la : 28-10-2020 ora 6:50 până la : 28-10-2020 ora 10:00



In zona : Județul Gorj: zona joasă;

Județul Vâlcea: zona joasă;



Se vor semnala : ceaţă care determină scaderea vizibilităţii, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD galben

Valabil de la : 28-10-2020 ora 6:00 până la : 28-10-2020 ora 10:00



In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : - ceaţă care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD galben

Valabil de la : 28-10-2020 ora 5:00 până la : 28-10-2020 ora 8:00



In zona : Județul Cluj: zona joasă;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m