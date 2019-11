COD galben de ceaţă şi burniţă în mai multe judeţe

Meteorologii au emis, joi dimineaţa, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă în 10 judeţe din Moldova şi Dobrogea, valabile în următoarele ore.



Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, până la ora 9:00, în zona joasă a judeţelor Bacău, Suceava, Neamţ şi Vrancea, dar şi în Botoşani, Galaţi, Iaşi şi Vaslui se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. În aceste zone, izolat, va cădea şi burniţă.



Judeţele Constanţa şi Tulcea se află până la ora 8:00 sub o atenţionare similară de ceaţă densă.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.