COD GALBEN de la ora 7:00 până la ora 9:00



In zona : Județul Arad: zona joasă;

Județul Timiş: zona joasă;



Se vor semnala : ceață, care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN de la ora 7:00 până la ora 8:00



In zona : Județul Suceava: zona joasă;

Județul Bacău: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Neamţ: zona joasă;



Se vor semnala : local ceață care va reduce vizibilitatea sub 200 m

Fenomene asociate : chiciură