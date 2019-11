COD GALBEN de vânt puternic şi ceaţă densă

COD GALBEN

Valabil de la : 17-11-2019 ora 8:00 până la : 17-11-2019 ora 11:00



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 17-11-2019 ora 8:00 până la : 17-11-2019 ora 11:00



In zona : Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Letca Nouă, Grădinari, Joița, Clejani, Mârșa, Săbăreni, Cosoba;

Județul Teleorman;

Județul Dâmboviţa: Titu, Potlogi, Corbii Mari, Răcari, Crevedia, Lungulețu, Mătăsaru, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Braniștea, Uliești, Conțești, Vișina, Brezoaele, Poiana, Șelaru, Costeștii din Vale, Slobozia Moară;



Se vor semnala : local - ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 17-11-2019 ora 6:50 până la : 17-11-2019 ora 12:00



In zona : Județul Gorj: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Vâlcea: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului ce vor atinge la rafală 90-100 km/h

COD GALBEN

Valabil de la : 17-11-2019 ora 6:30 până la : 17-11-2019 ora 12:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : vânt puternic cu rafale de 90...100 km/h, îndeosebi la peste 2000 m

COD GALBEN

Valabil de la : 17-11-2019 ora 6:30 până la : 17-11-2019 ora 12:00



In zona : Județul Braşov: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Sibiu: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului ce vor atinge la rafală 90 km/h

COD GALBEN

Valabil de la : 17-11-2019 ora 6:30 până la : 17-11-2019 ora 12:00



In zona : Județul Caraş-Severin;

Județul Timiş: Deta, Gătaia, Ciacova, Jamu Mare, Denta, Banloc, Giulvăz, Moravița, Voiteg, Ghilad, Birda, Livezile, Foeni, Otelec, Giera;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului, cu viteze la rafală care vor atinge local 55...75 km/h, iar la peste 1800 m în județul Caraș-Severin, vor fi rafale de 90...100 km/h