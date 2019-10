COD GALBEN emis de ANM. Vremea se schimbă radical în următoarele ore

COD GALBEN

Valabil de la : 28-10-2019 ora 5:00 până la : 28-10-2019 ora 11:00



In zona : Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Galaţi;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : local ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : izolat, burniță.

COD GALBEN

Valabil de la : 28-10-2019 ora 5:00 până la : 28-10-2019 ora 10:00



In zona : Județul Buzău: zona joasă;

Județul Prahova: zona joasă;

Județul Giurgiu;

Județul Teleorman;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-10-2019 ora 5:00 până la : 28-10-2019 ora 10:00



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-10-2019 ora 6:00 până la : 28-10-2019 ora 10:00



In zona : Județul Olt;

Județul Dolj;

Județul Mehedinţi: zona joasă;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-10-2019 ora 6:40 până la : 28-10-2019 ora 10:00



In zona : Județul Gorj: zona joasă;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-10-2019 ora 6:45 până la : 28-10-2019 ora 10:00



In zona : Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Dăbâca;

Județul Sălaj: Gâlgău, Rus;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Petru Rareș, Uriu, Ciceu - Mihăiești;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-10-2019 ora 7:00 până la : 28-10-2019 ora 10:00



In zona : Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Călăraşi;

Județul Ilfov;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m