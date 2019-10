Articol publicat in: Societate

COD ROŞU de intervenţie, a fost nevoie de CINCI ambulanţe SMURD după o coliziune între o ambulanţă şi un autoturism

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Şase persoane au fost transportate la spital în urma unui accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism, la Cluj-Napoca. Accident grav la Cluj Napoca. Şase persoane au fost transportate la spital în urma unui accident care a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca şi în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism. În urma accidentului, ambulanţa s-a răsturnat, pacientul pe care îl transporta fiind prins în autospecială, în cealaltă maşină implicată fiind prinse alte două persoane. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj a anunţat că două autospeciale şi cinci ambulanţe SMURD şi SAJ au intervenit, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, pentru a gestiona o situaţie de urgenţă că urmare a unui accident rutier, petrecut în Piaţa Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca, în jurul orei 2.20. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay