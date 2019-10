Articol publicat in: Societate

COD RUTIER 2019. S-a schimbat legea! Toţi posesorii de trotinete electrice sunt vizaţi! Amenzile sunt colosale

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Trotinetele electrice urmează să fie reglementate printr-o lege care vizează modificarea Codului rutier. Proiectul de lege a fost adoptat, vineri, tacit de Senat. Potrivit modificărilor, conducătorii trotinetelor electrice vor putea circula legal pe drumurile publice, în condiţii asemănătoare cu cele pentru biciclişti. Cei ce nu vor respecta regulile de circulaţie vizate în actuala lege vor putea fi sancționați cu amenzi de peste 1.000 de lei. Senatul nu a dezbătut şi votat în timp util proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin care se va reglementa și circulația cu trotinetele electrice, astfel că acesta a fost adoptat tacit vineri. COD RUTIER 2019. Atenţie, şoferi. De sâmbătă, dacă faci asta la volan rămâi instant fără permis Urmează ca proiectul să fie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. În lege este propusă o definiție a trotinetei electrice: "vehicul cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție nu depășește 40 km/h și care este echipat cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 2 kW". În prezent, trotinetele electrice care depăşesc 25 km/h intră în categoria mopedelor, pentru care este nevoie de un carnet de conducere categoria AM. Prin această reglementare, trotinetele electrice vor fi încadrate într-o nouă categorie de vehicule, iar pentru utilizarea lor nu va fi nevoie de carnet de conducere. Cei care folosesc trotinetele electrice vor urma aproximativ aceleași reguli ca bicicliștii. Potrivit modificărilor, conducătorii vehiculului trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani, iar cei care nu au împlinit 18 ani vor fi obligaţi să poarte cască de protecție. Această obligație se va aplica și în cazul bicicletelor. COD RUTIER 2019. Şoferii riscă amenzi uriaşe chiar dacă au ANVELOPE DE IARNĂ Totodată, trotinetele electrice vor trebui echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Altfel, circulația acestora pe timpul nopții va fi interzisă. O altă obligație pe care o vor avea cei care le utilizează va fi de a circula numai pe pistele de biciclete dacă drumul respectiv este prevăzut cu așa ceva. Cei care nu vor respecta legea vor fi sancționați cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni, respectiv între șase și opt puncte de amendă, asta înseamnă că amenzile ar putea ajunge chiar și la 1.160 de lei. loading...

