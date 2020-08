Codin Maticiuc, pe facebook: "Trăiască covidul ca abia aşa îmi văd şi eu ţara!"

"Turism de coronavirus. N-am fost nicăieri anul asta cu pandemia. Cel puțin așa simt, că n-am fost. Înainte de lockdown am fost cu premiera Miami Bici la Timișoara și Craiova și vara asta am dus copiii la mare la Neptun și la munte la Sinaia. Atât.

Codin Maticiuc, mesajul care a stârnit hohote de râs: "Mă uit speriat în jur să nu mă vadă Dana Budeanu"

N-am plecat din țară, nu am fost la Mamaia la party, nu nimic. Dacă nu aveam copil mic pe care-l creștem cu ajutorul a patru bunici fiecare din ei în vârstă și cu ceva probleme de sănătate jur că nu-mi păsa atât de mult de acest covid19. Situația fiind asta care este însă am hotărât sa mergem în ceva locuri pe care îmi doream sa le vizitez de multă vreme. Iată ce am făcut în două zile și jumătate:

Am plecat din București miercuri seară destul de târziu. La ora 1 noaptea am ajuns la barajul Vidraru și ne-am cazat la Complex Posada Vidraru, un hotel de 4 stele foarte mișto cam la 1 km de baraj. A doua zi am coborât spre baraj, am trecut de acesta și la încă 2 km am ajuns la un traseu numit Valea lui Stan. Am lăsat mașina pe drum lângă o troiță de lemn și ne-am apucat de treaba. Traseul este unul de dificultate medie (nici nu duc mai mult) dar este probabil cel mai bun raport dificultate-spectaculozitate din România. Practic parcurgi o albie de pârâu, cu cascade și tot tacâmul escaladand scări și mergând pe pereți de stâncă ținându-te de cabluri. Spectaculos. Două ore faci asta și cam încă o ora și jumătate urcare și coborâre normală. Traseul e dat de 4 ore și jumătate dar îl faci ușor chiar cu o ora mai puțin", a scris Codin Maticiuc pe pagina de Facebook.



"Când am terminat am început sa facem Transfăgărășanul de la Vidraru până în vârf și apoi până la Sibiu. Ce-i drept am avut doua mașini decapotabile care ne-au sporit plăcerea. Mai puțin când am dat nas în nas cu un urs pe marginea șoselei la care se strânsese lumea "ca la urs". Ei, ăla a fost un moment în care m-am gândit ca poate nu e cel mai bun moment sa fim decapotati ca sa nu fim și decapitati în curând. Câteva poze la Bâlea lac și Sibiu a scris pe noi în seara următoare. Cazarea la Hilton și am mâncat în Piața Mare (sau poate era aia Mică?), pe clasic.

A doua zi am zis sa ducem mașinile iar sa alerge așa că am ales Transalpina până la Vâlcea și apoi mai departe, ne-am oprit la Horezu. Acolo am cumpărat câteva oale tradiționale dar am și făcut fiecare câte unul pentru că rudele prietenului meu se ocupă cu olaritul. Chiar mi-a ieșit bine pentru o primă încercare, o sa v-o arăt după ce trece prin cuptor și prin alte treburi.

Ne-am întors la Hackerville unde am înnoptat la hotel Simfonia unde am și mâncat foarte bine la restaurantul hotelului aflat la ultimul nivel. Sâmbăta dimineață am plecat spre casă după două zile și jumătate pline și extrem de mișto. Trăiască covidul ca abia așa îmi vad și eu țara!", a completat.