Codrin Ştefănescu: Aţi votat o franţuzoaică rea şi obraznică şi care nu vorbeşte corect româneşte. Eu şi mulţi alţii nu merităm asta

"Ați votat un dubios care își filma și umilea fetița dezbrācatā! Ați votat o franțuzoaicā, rea și obraznicā, care e bāgatā in toate Bechtel-urile pāmântului și care nu vorbește corect românește! Ați votat un decedat și apoi ați petrecut in cimitir la mormântul sāu! Ați votat un bâlbâit lugubru, care a blocat sute de investiții și a șantajat sute de investitori! Meritați ceea ce ați votat! Dar eu și mulți alții, nu meritām asta! Pentru cā noi am votat oameni sănătoși la cap!", este mesajul postat de Codrin Ştefănescu.

După numărătoarea PARȚIALĂ a voturilor lista noilor primari din municipiile reședință de județ ale României este următoarea:

1. Alba Iulia (Alba)

USR: Gabriel Pleșa

2. Arad (Arad)

PNL: Călin Bibarț

3. Bacău (Bacău)

USR: Lucian Stanciu Viziteu

4. Pitești (Argeș)

PSD: Cristian Gentea

5. Oradea (Bihor)

PNL: Florin Birta

6. Bistrița (Bistrița-Năsăud)

PNL: Ioan Turc

7. Botoșani (Botoșani)

PSD: Cosmin Andrei

8. Brașov (Brașov)

USR: Allen Coliban

9. Brăila (Brăila)

PSD: Marian Dragomir

10. București

INDEPENDENT: Nicușor Dan

Sector 1: Clotilde Armand (USR)

Sector 2: Radu Mihaiu (USR)

Sector 3: Robert Negoiță (Alianța Pro București)

Sector 4: Daniel Băluță (PSD)

Sector 5: Cristian Popescu Piedone (PPU)

Sector 6: Ciprian Ciucu (PNL)

11. Buzău (Buzău)

PSD: Constantin Toma

12. Reșița (Caraș-Severin)

PNL: Ioan Popa

13. Călărași (Călărași)

14. Cluj-Napoca (Cluj)

PNL: Emil Boc

15. Constanța (Constanța)

PNL: Vergil Chițac

16. Sfântu Gheorghe (Covasna)

UDMR: Antal Arpad

17. Târgoviște (Dâmbovița)

PSD: Cristian Stan

18. Craiova (Dolj)

PSD: Olguța Vasilescu

19. Galați (Galați)

PSD: Ionuț Pucheanu

20. Giurgiu (Giurgiu)

PNL: Adrian Anghelescu

21. Târgu Jiu (Gorj)

PNL: Marcel Romanescu

22. Miercurea Ciuc (Harghita)

UDMR: Korodi Attila

23. Deva (Hunedoara)

PNL: Florin Oancea

24. Slobozia (Ialomița)

PNL: Dragoș Soare

25. Iași (Iași)

PNL: Mihai Chirica

26. Baia Mare (Maramureș)

INDEPDENDENT: Cătălin Cherecheș

27. Drobeta-Turnu Severin (Mehedinți)

PSD: Marius Screciu

28. Târgu Mureș (Mureș)

UDMR: Soos Zoltan

29. Piatra Neamț (Neamț)

PNL: Andrei Carabelea

30. Slatina (Olt)

PSD: Emil Moț

31. Ploiești (Prahova)

PNL: Andrei Voloșevici

32. Satu Mare (Satu Mare)

UDMR: Kereskenyi Gabor

33. Zalău (Sălaj)

PSD – Ionel Ciunt

34. Sibiu (Sibiu)

FDGR: Astrid Fodor

35. Suceava (Suceava)

PNL: Ion Lungu

36. Alexandria (Teleorman)

PSD: Victor Drăgușin

37. Timișoara (Timiș)

USR: Dominic Fritz

38. Tulcea (Tulcea)

PNL: Ștefan Ilie

39. Vaslui (Vaslui)

PSD: Vasile Pavăl

40. Râmnicu Vâlcea (Vâlcea)

PE: Mircea Gutău

41. Focșani (Vrancea)

PSD: Cristi Valentin Misăilă

