Codrin Ştefănescu: Avem cel mai idiot guvern din istoria României

Codrin Ștefănescu consideră că este un haos generalizat, iar România are ghionionul de a avea "cel mai idiot Guvern din istorie".

"E haos general si se vede clar! Guvernul liberal si comitetul āla de urgente au fācut totul praf si pulbere! Economia e in colaps, sute de mii de români fārā loc de muncā, afacerile private sunt blocate,lumea-i in depresie. Iar ei fac poze cu ambulante, raportāri sinistre si ireale, imagine proastā in toatā lumea. Avem cel mai idiot guvern din istoria României!", scrie Codrin Ștefănescu.

