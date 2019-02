Codrin Ştefănescu: Liviu Dragnea va face încă un anunţ important pentru milioane de români

Codrin Ștefănescu, secretarul general al PSD, susține, în contextul în care Gabriela Firea a atras atenția printr-o scrisoare publică asupra diminuării bugetului Capitalei, că lucrurile nu stau asa cum au fost prezentate de edil.



"Scrisorile acestea deschise am crezut ca s-au inchis atunci cand puciul a fost desfiintat de votul celorlalti. PSD prin vocea liderilor sai, prin vocea parlamentarilor, a primarilor a exprimat in mod clar potoliti-va. Vizavi de aceste plecari, noi stiam de aceste plecari. De aceea acum doua zile am anuntat ca sistemul care da ordin si creaza aceste partide nu are cum sa ingenuncheze partidul romanilor. Suntem si noi pregatiti si vom face un transfer in cateva zile de alti parlamentari care s-au saturat de stilul securisto-basist si vor intari grupul PSD. Am inchis subiectul".

Citeşte şi: Gabriela Firea, atac dur la Liviu Dragnea într-o scrisoare deschisă: Nu vrea decât să provoace haos în Capitală

„Doamnei Firea îi transmit un singur lucru. În primul rând, să vadă de interesul celor din București, al bucureștenilor. Sunt foarte multe lucruri de rezolvat în București încă. Are mandat foarte greu. Primul mandat pe care și l-a asumat când și-a depus candidatura sub sigla celor trei trandafiri de la PSD. Ea în fața bucureștenilor trebuie să rezolve foarte multe lucruri încă. Asta spune tot. (..) Toată lumea care citește bugetul știe foarte bine că nu este așa. Mai mult decât atât, doamna Firea a avut tot timpul o relație foarte deschisă și foarte apropiată cu Guvernul României și cu ministrul Finanțelor. Deci în mod special cu premierul Viorica Dăncilă și cu ministrul Finanțelor a avut un dialog permanent. În momentul de față nu există primar în România să nu fie mulțumit de buget și vor fi lucruri care se vor rectifica în Parlament, pentru că bugetul trebuie să fie votat. Vor fi probabil niște amendamente pe care le vor depune și parlamentarii noștri și cei din Opoziție și toată lumea se bate pentru bani mai mulți. Într-adevăr țara a produs mai mulți bani. Ei au fost împărțiți foarte bine. Este primul buget după Revoluție cu niște sume fabuloase la sănătate, la transporturi, la educație. Peste tot”, a declarat Codrin Ștefănescu.