Codrin Ştefănescu: Pe lista de vizitatori la Dragnea au fost trecuţi şi trei colegi de partid. Îl vom vizita după perioada de carantină

Lia Olguța Vasilescu și Codrin Ștefănescu au fost trecuți pe lista de vizitatori, transmite România TV. "Liviu Dragnea a facut o lista asa cum prevede legea pentru vizitatori, unde a trecut familia, si inca trei colegi de partid. Aceasta lista a fost depusa la penitenciar. Cand se termina perioada de carantina vor putea fi facute vizitele. Atunci vor fi 5 vizite pe luna. Am vorbit cu Dragnea la telefon o singură dată. M-a sunat la câteva zile de la încarcerare. Are dreptul la un telefon pe zi. Nu am vorbit despre partid, nu am vrut să-l necăjesc cu lucrurile din partid. Nu cred că se uită la TV. A primit această condamnare politică cu foarte multă demnitate. Eu nu ma delimitez de el", a punctat Codrin Ştefănescu la România TV.