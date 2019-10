Articol publicat in: Justitie

Colegii Luizei, audiaţi la Poliţia din Caracal

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Colegele Luizei Melencu au fost citate pentru a fi audiate la Poliția din Craiova. Procurorii vor să afle ce a făcut fata înainte și în ziua dispariției. Mama și bunicul Luizei vor veni și ei la IPJ Dolj pentru a le susține pe fete. La audieri ar trebui să ajungă şi colegii Alexandrei Măceşanu. Familia Alexandrei Măceşanu a cerut şi audierea iubitului fetei. Avocatul Aurel Moldovan a depus o cerere în acest sens la DIICOT. Tânărul trebuia să se întâlnească cu Alexandra la liceu în ziua dispariției, însă nu s-au mai întâlnit pentru că Gheorghe Dincă a răpit-o. Iubitul a vorbit la România TV despre dispariţia Alexandrei. "Probail vor să afle cum a fost în ziua aceea. Urma să mă întâlnesc cu ea şi probail vor să afle ce urma să se întâmple în ziua aceea. Am vorbit cu ea doar atunci când a zis să ne vedem. Nu m-au anunţat că urmează să fiu audiat. (Dacă mă vor chema ... n.red.) mă voi prezenta. Nu cred că este moartă, nimeni nu crede. (Crezi că Dincă a dus-o undeva î străinătate? n.red.) Orice este posibil", a declarat iubitul Alexandrei la România TV. Prima zi de şcoală, fără Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu. Rudele Luizei au mers la liceu la care învăţa fata loading...

