Colegele Luizei, umilite de anchetatatori la audieri: "Mi-au spus că sunt tigancă şi de ce nu sunt măritată până la vârsta asta"

"La început au încercat cei de la Poliţie să dea vina pe mine, că mi-au spus că eu sunt de etnie romă şi noi umblăm cu fete la stradă, ceea ce nu e adevarat. Familia mea e foarte cuminte, suntem cunoscuti în Craiova. Domnii de aici de la Poliţie tot spuneau că eu sunt de vină, eu cu iubitul meu, cu verii mei că o avem pe Luiza la strada. S-a întâmplat când am fost prima dată audiata şi am venit aici, la trei luni de la dispariţia Luizei. Am râs când am auzit acele vorbe. Au început să mă ia la bâză pe mine, mi-au spus că eu sunt ţigancă şi de ce nu sunt măritată până la varsta asta, că trebuia să mă mărit de la 14 ani deja. Le-am spus că la mine în familie nu este aşa ceva şi au început să-mi spună la fel de Luiza că ea sigur a fugit cu un Făt-Frumos. M-am simţit foarte rău, m-am simţit jignită. (Mi-a vorbit aşa n.red.) le-a făcut un domn înalt şi slab, poliţist de aici de la Dolj. Procurorul de la DIICOT care se ocupa de cazul Luizei a început să mă ia la bâză, să mă intrebe de ce nu sunt maritată. În loc să vorbim despre Luiza el mă întreba viata mea personală", a povestit una dintre colegele Luizei Melencu, după audierea de la Poliţie.

O altă colegă i-a acuzat pe anchetatori că pierd timpul cu aceste audieri în loc să o caute pe Luiza Melencu, despre care spune că e în viaţă.

"Vor să lungească cazul cu mult. În loc să caute fetele, ei stau să ne întrebe cu ce se îmbrăca şi pe unde ieşeam. Nu văd care-i rostul (...) M-a intrebat cand am vb ultima data cu ea. Le-am spus că cu 4 zile inainte, daca avea prieten, cu cine stătea in camin. Mi-au pus aceleaşi întrebari ca de obicei. Au vrut să ştie pe unde ieşeam, cu ce se îmbrăca. Nu vad care-i rostul, grupul de prieteni, nimic altceva, nimic important. (...) Nu cred că este moarta, in niciun caz. Îşi bat joc de cazul asta în ultimul hal. În loc sa caute fetele, cauta probe care se plantează. Îşi bat joc de cazul asta", a declarat o colegă de-ale Luizei Melencu.