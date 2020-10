Colegul lui Bittman îi ia apărarea: "Am un IQ peste medie. Mie îmi pute a neştiinţă, a impostură, fie şi a conspiraţie"

"E momentul sa spun ceva. Dan Bittman este prietenul si colegul meu de peste 33 de ani. O varsta biblica, pentru cine are cunostinte in domeniu. Aveti dreptul la parerile dumneavoastra, dar nu inteleg de ce oricine are alte pareri decat varianta oficiala este automat incriminat.

Ziarul 'Scanteia' a inchis redactia de mult. Cu riscul infatuarii, va spun ca am un IQ peste medie, am absolvit facultati si mastere. Mie imi pute ceva, si cred ca multora la fel. Nu pot sa trag concluzii, pentru ca nu am date corecte, dar, ca un om care a intrat si la Matematica si care a absolvit Arhitectura, atunci cand intre cauze, masuri si efecte nu se pupa ceva, mie imi pute a nestiinta, a impostura, fie si a conspiratie.

Asadar, cei care il ataca pe Dan vor fi eliminati din lista mea. Va doresc succes cu parerile dumneavoastra, dar nu am chef sa le ascult. Pandemie placuta", a scris Iulian Vrabete pe Facebook.

Citeşte şi: Dan Bitman: "Mi se pare naivitate să crezi că spălându-te pe mâini şi purtând masca asta suntem în siguranţă"